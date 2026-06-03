Νορβηγία-και-Σουηδία-αναμένουν-αυξημένες-τιμές-ενέργειας-το-καλοκαίρι-λόγω-χαμηλής-υδροηλεκτρικής-και-πυρηνικής-ενέργειας

Οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σουηδία και τη Νορβηγία θα είναι υψηλότερες από το συνηθισμένο αυτό το καλοκαίρι λόγω των κάτω του μέσου όρου επιπέδων πλήρωσης στις υδροηλεκτρικές δεξαμενές και των συνεχιζόμενων διακοπών στην πυρηνική ενέργεια, δήλωσαν την Τετάρτη μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας και μια μεγάλη εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Η κεντρική και νότια Νορβηγία θα δουν χαμηλότερη πλήρωση των δεξαμενών από το κανονικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά την έναρξη του λιωσίματος του χιονιού που συνήθως τροφοδοτεί πολλές από τις εγκαταστάσεις, δήλωσε η Ίνγκα Νόρντμπεργκ, επικεφαλής ενέργειας και παραχωρήσεων της Νορβηγικής Διεύθυνσης Ενέργειας.

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«Ο λόγος για αυτό είναι ένας κρύος χειμώνας με υψηλή κατανάλωση και ρεκόρ χαμηλής χιονόπτωσης», ανέφερε η Νόρντμπεργκ σε ανακοίνωσή της. Αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες από το συνηθισμένο το καλοκαίρι, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου και ο καιρός στην Ευρώπη θα επηρεάσουν επίσης τις νορβηγικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες, δήλωσε η Νόρντμπεργκ.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη ημέρα στις νοτιότερες ζώνες τιμών NO1, NO2 και NO5 της Νορβηγίας έχουν ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 100 ευρώ (115,99 δολάρια) ανά μεγαβατώρα (MWh) φέτος, περίπου διπλάσια από το αντίστοιχο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από το χρηματιστήριο Nord Pool.

Ενώ η NVE δεν πίστευε ότι η Νορβηγία θα αντιμετώπιζε ελλείψεις ενέργειας τον επόμενο χειμώνα, θα παρακολουθούσε στενά την κατάσταση.

«Οι μεγάλες ποσότητες βροχοπτώσεων που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της πλήρωσης των δεξαμενών συνήθως συμβαίνουν το φθινόπωρο», δήλωσε ο Νόρτνμπεργκ.

Διακοπές λειτουργίας στην πυρηνική ενέργεια

Στη Σουηδία, οι τιμές κινδυνεύουν να παραμείνουν υψηλές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εν μέσω του μεγαλύτερου υδρολογικού ελλείμματος από το 2021 στην εξαρτώμενη από την υδροηλεκτρική ενέργεια σκανδιναβική περιοχή, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Άννα Ριλάντερ, ειδικός στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη σουηδική θυγατρική της E.ON.

Ωστόσο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της υδρολογικής κατάστασης, οι διακοπές λειτουργίας της σουηδικής πυρηνικής ενέργειας έχουν αυτήν τη στιγμή τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά, πρόσθεσε η Ριλάντερ.

Ο αντιδραστήρας Ringhals 4 (1.134 μεγαβάτ) λειτουργεί με τη μισή χωρητικότητα λόγω διαρροής νερού σε μία από τις γεννήτριες μέχρι τις 12 Ιουνίου, δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης Vattenfall.

Ο Oskarshamn 3 (1.400 MW), που λειτουργεί από την Uniper, είναι εκτός λειτουργίας από τις 28 Μαρτίου και η επανεκκίνησή του έχει αναβληθεί αρκετές φορές σε μια τελευταία εκτίμηση απόδοσης της 28ης Ιουνίου.

- Reuters