Οι-ΗΠΑ-έπληξαν-με-πύραυλο-hellfire-δεξαμενόπλοιο-με-προορισμό-το-Ιράν,-εκρήξεις-και-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, επικαλούμενες παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την ίδια ώρα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή του ιρανικού νησιού Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ γνωστοποίησαν ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Πύραυλος Hellfire στο δεξαμενόπλοιο M/T Lexie

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην «εξουδετέρωση» του δεξαμενόπλοιου M/T Lexie, το οποίο έπλεε υπό σημαία Μποτσουάνας.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, το πλοίο ήταν κενό φορτίου και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς της χώρας.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε επανειλημμένες οδηγίες και προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για χρονικό διάστημα περίπου 24 ωρών.

Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε τελικά πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του.

Παράλληλα, το αμερικανικό διοικητήριο δημοσιοποίησε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν από τις 13 Απριλίου ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CENTCOM, από την έναρξη της επιχείρησης έχουν ακινητοποιηθεί έξι εμπορικά πλοία, ενώ άλλα 122 έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη και στον περιορισμό των θαλάσσιων μεταφορών που σχετίζονται με το Ιράν.

Εκρήξεις στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε πληροφορίες από κατοίκους και τοπικές πηγές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων.

Το νησί Κεσμ βρίσκεται σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση, δίπλα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις ιρανικές αρχές για το περιστατικό.

#BREAKING: Persian Gulf — Iran’s Revolutionary Guards report a US strike on Qeshm Island and say they responded with targeted strikes on American bases in Kuwait. pic.twitter.com/fWoeXYkcGz — BREAKING NEWS (@TheNewsTrending) June 2, 2026

Σε επιφυλακή η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση εχθρικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Σε ανακοίνωσή τους κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Μάλιστα, διευκρίνισαν ότι οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί στο έδαφος του εμιράτου θα αποτελεί «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη στρατιωτική ορολογία για επιχειρήσεις αεράμυνας.

Ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση

Οι ταυτόχρονες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, η αμερικανική επέμβαση κατά του δεξαμενόπλοιου, οι αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό έδαφος και η κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί από τα περιστατικά, ενώ αναμένονται επίσημες τοποθετήσεις τόσο από την Τεχεράνη όσο και από άλλες χώρες της περιοχής.