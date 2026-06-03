ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η Ελλάδα, αλλά με αχίλλειο πτέρνα την ενέργεια – Πού μπαίνει ο πήχυς για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Οργανισμός προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με στήριξη από τις επενδύσεις, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την απασχόληση και τον τουρισμό.

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Την ίδια ώρα, όμως, προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας και σε διαταραχές στις μεταφορές.

Η Ελλάδα αναπτύσσεται, αλλά ο πληθωρισμός επιστρέφει

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, χάρη στις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας συνέχισαν να δείχνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2026, αν και η εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, κυρίως μεταξύ των καταναλωτών και στη βιομηχανία.

Η ανεργία υποχώρησε το 2025, αλλά αυξήθηκε ελαφρά τους πρώτους μήνες του 2026. Η αγορά εργασίας παραμένει σφιχτή, ιδιαίτερα στις κατασκευές, παρά τις ενδείξεις χαλάρωσης σε άλλους κλάδους. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν ανθεκτικοί, ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% τον Απρίλιο.

Η άλλη όψη της εικόνας είναι ο πληθωρισμός. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026, από 2,9% το 2025, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αλλά και της επίμονης ακρίβειας στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Για το 2027 προβλέπει αποκλιμάκωση στο 2,6%.

Το μεγάλο ρίσκο της ενεργειακής εξάρτησης

Η έκθεση στέκεται ιδιαίτερα στην έκθεση της Ελλάδας στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις. Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούν στο 93% της συνολικής ενεργειακής προσφοράς της χώρας, γεγονός που καθιστά την εξωτερική της θέση ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές των διεθνών αγορών.

Ήδη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μέσες τιμές χονδρικής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 16% από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Η μερική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει τόσο τις ενεργειακές εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές υπηρεσιών.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ιδιαιτερότητα: οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, κυρίως σε φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια. Σε προηγούμενες περιόδους διαταραχών, τέτοιες συνθήκες είχαν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες.

Τουρισμός και Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζουν την οικονομία

Η ανάπτυξη του τουρισμού παραμένει ισχυρή, με τις διεθνείς αφίξεις να αυξάνονται περαιτέρω και τις κρατήσεις να κινούνται σε γενικές γραμμές σταθερά στις αρχές του 2026. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι μια καλύτερη από την αναμενόμενη τουριστική χρονιά θα μπορούσε να δώσει πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επενδύσεις. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,1% το 2026, μετά την ισχυρή άνοδο 8,9% το 2025.

Ωστόσο, ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Δημοσιονομική σύνεση και ταχεία μείωση χρέους

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα για την περίοδο 2026-2027 και καλεί την Ελλάδα να διατηρήσει συνετή δημοσιονομική πολιτική και ταχεία μείωση του χρέους. Το δημόσιο χρέος, με βάση τον ορισμό του Μάαστριχτ, προβλέπεται να υποχωρήσει από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 135,8% το 2026 και 129,8% το 2027.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οι πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού και οι μεγάλες επενδυτικές ανάγκες καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων. Ζητά επίσης περιορισμό των φορολογικών δαπανών και συνέχιση της προσπάθειας κατά της φοροδιαφυγής, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερες δαπάνες σε παιδεία και υγεία.

Παράλληλα, συστήνει τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια να αποσυρθούν γρήγορα, όταν υποχωρήσουν οι πιέσεις στις τιμές, και ζητά περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παγκόσμια οικονομία «υπό πίεση»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση του ΟΟΣΑ έχει έναν σαφή τίτλο: «Υπό πίεση». Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει γίνει, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο κυρίαρχος παράγοντας που διαμορφώνει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει απότομη αύξηση στις τιμές ενέργειας, λιπασμάτων και άλλων κρίσιμων βιομηχανικών εισροών. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, χαμηλότερη εμπιστοσύνη και ασθενέστερη ζήτηση.

Στο βασικό σενάριο, όπου οι διαταραχές παραμένουν σχετικά περιορισμένες χρονικά, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,4% το 2025 σε 2,8% το 2026, πριν ανακάμψει στο 3,1% το 2027. Ο πληθωρισμός στις χώρες της G20 αναμένεται να αυξηθεί στο 4% φέτος, από 3,4% το 2025, και να υποχωρήσει στο 3,1% το 2027.

Στο δυσμενές σενάριο, όπου οι διαταραχές παρατείνονται έως το 2027, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να πέσει στο 2,1% το 2026 και στο 1,8% το 2027, με αρκετές οικονομίες να κινδυνεύουν να βρεθούν κοντά στην ύφεση.

Το μήνυμα του ΟΟΣΑ είναι σαφές: η παγκόσμια οικονομία άντεξε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, αλλά η νέα ενεργειακή κρίση δοκιμάζει την ανθεκτικότητά της. Για την Ελλάδα, το στοίχημα είναι διπλό: να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική και ταυτόχρονα να μειώσει την εξάρτησή της από τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις.