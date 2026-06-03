ΟΟΣΑ: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% και πληθωρισμό 4,2% για την Ελλάδα – Οι κίνδυνοι και οι συστάσεις

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα επανέλθουν σταδιακά.

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Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% για το 2027 προβλέπει ο ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα εκτιμά πως ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,2% φέτος για να αποκλιμακωθεί στο 2,6% την επόμενη χρονιά. Ο Οργανισμός εκτιμά πως οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα υποστηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ τα μέτρα στήριξης θα ενισχύσουν την κατανάλωση, παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Οι επιπτώσεις από το Κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά από την επίθεση στο Ιράν είναι ήδη ορατές, αλλά οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ. Όλα αυτά όμως υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα επανέλθουν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% που ήταν το 2025 κυρίως λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας. Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούν στο 93% του συνολικού ενεργειακού εφοδιασμού, καθιστώντας την εξωτερική θέση της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές των διεθνών αγορών, εκτιμά ο ΟΟΣΑ.

Η πορεία του τουρισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι διεθνείς αφίξεις και οι κρατήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι μια καλύτερη του αναμενομένου τουριστική περίοδος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αντίθετα, καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές.

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Διατήρηση των πλεονασμάτων – Μείωση του χρέους

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα θα διατηρηθούν φτάνοντας το 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και το 2,7% το 2027, μετά το ιστορικά υψηλό 4,4% που καταγράφηκε το 2025. Ως αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος (σύμφωνα με τον ορισμό του Μάαστριχτ) προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, φθάνοντας στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027 από 146,1% το 2025.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα αντιστοιχούν στο 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και στο 1% το 2027 και περιλαμβάνουν κυρίως αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες, καθώς και αυξημένες δαπάνες για άμυνα και ασφάλεια.

Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ

Η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να παραμείνουν βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα, εκτιμά ο ΟΟΣΑ και στο πλαίσιο αυτό εισηγείται μεταξύ άλλων τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών και τη συνέχιση των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για ενίσχυση των δαπανών σε υγεία και εκπαίδευση. Ακόμη συστήνει την σταδιακή απόσυρση των προσωρινών μέτρων στήριξης για την ενέργεια καθώς αποκλιμακώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Αν και αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο ΟΟΣΑ σημειώνει πως η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στις μεταφορές και τη στέγαση. Για τον λόγο αυτό συστήνει την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για επενδύσεις σε ΑΠΕ, καθώς και την παροχή στοχευμένων κινήτρων για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Οργανισμός τονίζει επίσης την ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η περαιτέρω απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η άρση περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες και η ενίσχυση των πολιτικών κατάρτισης και συμβουλευτικής για τους εργαζόμενους.