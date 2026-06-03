Ο-Φρέντη-Μπελέρης-στο-skai.gr:-«Αντί-να-διορθώνεται,-το-περιουσιακό-της-Ελληνικής-Μειονότητας-χειροτερεύει»

Συνέντευξη στον Στέφανο Νικολαΐδη

Την εκτίμηση ότι η κατάσταση γύρω από τα περιουσιακά δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση, διατύπωσε μιλώντας στο sofokleous10.gr ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντη Μπελέρης, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβερνίτσα και τις αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη τουριστική επένδυση στην περιοχή.

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Όπως υποστήριξε, παρά τις δεσμεύσεις της αλβανικής κυβέρνησης ότι έως το 2028 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη καταγραφή των περιουσιών και έως το 2030 θα έχει επιλυθεί συνολικά το ζήτημα, η πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι των μειονοτικών περιοχών είναι εντελώς διαφορετική.

«Από την ημέρα που υπεγράφη αυτή η συμφωνία και άνοιξαν τα ενταξιακά κεφάλαια το 2024, έχουν γίνει μόνο βήματα προς τα πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει δυσμενής διάκριση εις βάρος των περιοχών της μειονότητας»

Ο ευρωβουλευτής συνέδεσε ευθέως τις καθυστερήσεις στην καταγραφή των περιουσιών με μια ευρύτερη πολιτική που, όπως είπε, οδηγεί στη σταδιακή αποδυνάμωση των τοπικών πληθυσμών.

Κατά τον ίδιο, στόχος είναι να παραμείνει στα χέρια των κατοίκων, ελληνικής ή αλβανικής καταγωγής, των παράκτιων περιοχών όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό περιουσίας, ώστε να οδηγηθούν σε οικονομική εξαθλίωση και τελικά να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες.

Στιγμιότυπο από την εκλογική νίκη του Φρέντη Μπελέρη στη Χειμάρρα το φθινόπωρο του 2023

Επικαλούμενος επίσημα στοιχεία της αλβανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Κτηματολογίου, ανέφερε ότι στους δήμους όπου κατοικεί η Ελληνική Εθνική Μειονότητα τα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλά.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, στη Χειμάρρα το ποσοστό φθάνει μόλις στο 10%, στη Φοινίκη στο 20% και στη Δρόπολη στο 30%.

«Αυτό συνιστά μια ξεκάθαρη δυσμενή διάκριση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν μπορεί να προβληθεί το επιχείρημα πως οι παραθαλάσσιες εκτάσεις της Χειμάρρας έχουν μεγαλύτερη αξία και συνεπώς πιο σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η καθυστέρηση στους άλλους δύο, κυρίως ορεινούς δήμους, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

«Υπάρχει σκοπιμότητα», τόνισε, εκτιμώντας ότι επιδιώκεται η φτωχοποίηση των κατοίκων ώστε να αποκοπούν από τις πατρογονικές τους εστίες.

Η σύνδεση με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας

Ο κ. Μπελέρης υπενθύμισε ότι η επίλυση του περιουσιακού ζητήματος αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία δεν υπογράφηκε αποκλειστικά με την Ελλάδα αλλά με το σύνολο των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε απολύτως ορθή τη στάση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο συνδέει ευθέως την πρόοδο των ενταξιακών κεφαλαίων με την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων από τα Τίρανα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, όπως είπε, λειτούργησε ως «καμπανάκι» προς την αλβανική κυβέρνηση.

Κατά την εκτίμησή του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φαίνεται να έχει θορυβηθεί από τις αντιδράσεις και επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες να δικαιολογήσει τις επιλογές του μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις και συνεντεύξεις.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο η ευρωπαϊκή πίεση αρκεί από μόνη της για να αλλάξει τα δεδομένα.

«Δεν ξέρω αν η ευρωπαϊκή πίεση είναι αρκετή. Αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ότι απτά αποτελέσματα δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Από την πλευρά του, βέβαια, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας εμφανίζεται αμετακίνητος, καθώς σε χθεσινές του δηλώσεις δεσμεύθηκε να προχωρήσει κανονικά το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ύψους 4 δισ. ευρώ παρά τις αυξανόμενες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το έργο.

«Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να σταματήσει όσο βρίσκομαι εγώ εδώ», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στα Τίρανα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως σημειώνει και το πρακτορείο -.

«Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται δικαίως»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση της Σβερνίτσας, ο κ. Μπελέρης υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα αφορά το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

Όπως είπε, οι περιουσίες στην επίμαχη ζώνη παραμένουν αμφισβητούμενες και δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκουν.

«Οι ντόπιοι κάτοικοι, Έλληνες στην πλειοψηφία αλλά και Αλβανοί, δικαίως διαμαρτύρονται», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντίδραση απέναντι στο σχεδιαζόμενο τουριστικό έργο δεν περιορίζεται στους κατοίκους που διεκδικούν περιουσιακά δικαιώματα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, όπως είπε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά ακόμη και Αλβανοί εθνικιστές που θεωρούν ότι μέσω τέτοιων επενδύσεων «ξεπουλιέται η Αλβανία».

«Πρόκειται για ένα ετερογενές συνονθύλευμα ανθρώπων που διαμαρτύρονται», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν στα Τίρανα μεγάλες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

«Ο Κούσνερ και η οικογένεια Τραμπ παρουσιάζονται ως μπαμπούλες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του ευρωβουλευτή στις πληροφορίες που συνδέουν τη σχεδιαζόμενη επένδυση με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ.

Ο κ. Μπελέρης υποστήριξε ότι δεν προκύπτει μέχρι στιγμής από κανένα επίσημο στοιχείο πως πίσω από το έργο βρίσκονται πράγματι οι συγκεκριμένοι επενδυτές.

«Ο κ. Ράμα είπε ότι πρόκειται για μια μεγάλη αμερικανική επένδυση. Δεν προκύπτει όμως από πουθενά ότι είναι αυτοί από πίσω. Μέχρι στιγμής εμφανίζονται αλβανικές εταιρείες», σημείωσε.

Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι γίνεται συνειδητή χρήση των ονομάτων της οικογένειας Τραμπ προκειμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους αντιδρούν.

«Έχω βάσιμες υποψίες ότι χρησιμοποιούν το όνομα μελών της οικογένειας Τραμπ για να φοβίσουν τους διαδηλωτές και όσους είναι εναντίον της επένδυσης», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ

Κατά τον ίδιο, δεν αποκλείεται η επίκληση του ονόματος Τραμπ να στοχεύει όχι μόνο στην αποθάρρυνση της αλβανικής κοινωνίας, αλλά και στη δημιουργία δισταγμών στην ελληνική πλευρά.

«Για χώρες όπως η Αλβανία, η Αμερική αντιμετωπίζεται σχεδόν ως η Γη της Επαγγελίας. Υπάρχει η αντίληψη ότι δεν μπορεί ποτέ να κάνει λάθος», παρατήρησε.

Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε αμφιβολίες και για την ίδια τη σύνδεση της επένδυσης με τον αμερικανικό επιχειρηματικό κύκλο.

«Αν ήταν όντως η εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ από πίσω, θα είχε προηγηθεί διάλογος με τους κατοίκους», ανέφερε.

Και κατέληξε με νόημα:

«Αν κάποιος επρόκειτο να επενδύσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα μπορούσε να μην διαθέσει ένα μικρό μέρος ως αποζημίωση ώστε να έχει ικανοποιημένους τους κατοίκους. Αυτό είναι που με κάνει να φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως παρουσιάζονται».

Οι δηλώσεις του Φρέντη Μπελέρη έρχονται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το ενδιαφέρον γύρω από τις επενδύσεις στην αλβανική ακτογραμμή παραμένει έντονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ιβάνκα Τραμπ αποκάλυψε πρόσφατα πώς «ερωτεύτηκε» τη νήσο Σάσωνα, ένα από τα πλέον προβεβλημένα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή, δίνοντας νέα ώθηση στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον των παράκτιων ζωνών της Αλβανίας.

- sofokleous10.gr

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