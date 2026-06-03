Πρόταση ΤΕΕ να ονομαστεί ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» – Ψήφισμα της Δ.Ε.

Ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του πολιτικού μηχανικού, πρώην βουλευτή Κορινθίας και πρώην υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, τήρησε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαή της η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Το ΤΕΕ, με εισήγηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Γιώργου Στασινού, ανακοίνωσε συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες για την απόδοση έμπρακτων τιμών για το έργο του εκλιπόντος.

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Αναγνώριση ενός εμβληματικού μεταρρυθμιστικού έργου

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή και καθοριστικό συντονισμό του Νίκου Ταγαρά στη σύνταξη και τη διαδικασία κύρωσης του Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας, το ΤΕΕ προτρέπει επίσημα την κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν στην τιμητική ονοματοδοσία του. «Η πρόταση αφορά το σχέδιο νόμου “Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας” που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή και αδίκως, λόγω της οργάνωσης της κρατικής λειτουργίας, δεν φέρει την υπογραφή του» αναφέρει το ΤΕΕ σε ανακοίνωσή του. Η πρόταση του Επιμελητηρίου προβλέπει, χωρίς καμία παρέμβαση στο επιστημονικό κείμενο, την προσθήκη του εξής χωρίου στο Πρώτο Άρθρο:

«Ο παρών Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας φέρει, αμέσως μετά τον τίτλο του, την τιμητική ονομασία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ».

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε ομόφωνα να ονοματοδοτήσει ένα από τα πληροφοριακά συστήματα του Επιμελητηρίου ως «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ», τιμώντας «έναν συνάδελφο που μεριμνούσε σταθερά για τα καθημερινά προβλήματα των μηχανικών και προωθούσε αποτελεσματικές λύσεις».

Το ψήφισμα του ΤΕΕ αναδεικνύει τον Νίκο Ταγαρά ως πρότυπο πολιτικού που εστίαζε στο αποτέλεσμα και τεκμηρίωσε την ανάγκη αξιοποίησης μηχανικών σε κρίσιμα παραγωγικά υπουργεία. Η Διοικούσα Επιτροπή υπογραμμίζει την προσωπική του σφραγίδα σε σειρά ιστορικών νομοθετημάτων και έργων, όπως:

Το Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού στην ιστορία της χώρας.

Ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και το θεσμικό πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για τη συνολική αποτύπωση της γεωχωρικής πληροφορίας.

Οι νομοθεσίες περί αυθαιρέτων, οικοδομικών συνεταιρισμών και η επικαιροποίηση του ΝΟΚ.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και οι δασικοί χάρτες.

Η προώθηση εκατοντάδων πολεοδομικών σχεδίων και έργων υποδομής μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ).

Μια ιστορική σχέση τιμής με το Τεχνικό Επιμελητήριο

Το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι «ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας από τους ελάχιστους υπουργούς που συνέχισε μια παράδοση σχεδόν 100 ετών —η οποία ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο— συμμετέχοντας ενεργά για διάλογο και ενημέρωση στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ».

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ θα συμμετάσχει με θλίψη στην εξόδιο ακολουθία, καλώντας τον τεχνικό κόσμο και τους πολίτες να συμμετάσχουν στο πένθος για την απώλειά του.