Πώς-η-τηλεργασία-αυξάνει-την-ανεργία-των-νέων

Η ανεργία των νέων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας συχνά θεωρείται ότι θα ενισχυθούν από την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα όμως με τη Fed της Νέας Υόρκης, αυτή τη στιγμή η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το μικρότερο κακό για τους νέους που αναζητούν εργασία στις ΗΠΑ.

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Αντίθετα, στην παρούσα φάση- και από την πανδημία του κορωνοϊού- η τηλεργασία έχει εξελιχθεί στο σημαντικότερο εμπόδιο για τους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου και τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

«Εκτιμούμε ότι η τηλεργασία μπορεί να εξηγήσει το 64% της πρόσφατης αύξησης της ανεργίας μεταξύ των νέων αποφοίτων κολεγίων», έγραψε η οικονομολόγος της Fed, Ναταλία Εμάνουελ. «Επιπλέον, ο χρόνος κατά τον οποίο καταγράφεται αυτή η αύξηση υποδηλώνει ότι η τηλεργασία -όχι η generative AI – εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ανεργίας των νέων», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση, την οποία συνυπέγραψαν οι καθηγήτριες οικονομικών Έμμα Χάρινγκτον και Αμάντα Παλλάις, σημείωσε ότι η επιθυμία για εργασία εξ’ αποστάσεως μπορεί να εμποδίζει τις προσλήψεις ατόμων της Gen Z περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Τεκμηριώνουμε ότι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ανεργία των νέων είναι η τετραπλάσια αύξηση της τηλεργασίας από την έναρξη της πανδημίας», σημειώνεται στην ανάρτηση. «Οι εργοδότες μπορεί να μην θέλουν να προσλάβουν νέους πτυχιούχους, επειδή είναι πιο δύσκολο να τους εκπαιδεύσουν εξ’ αποστάσεως στις απαιτούμενες δεξιότητες».

Αυτή η παρατήρηση έρχεται καθώς στην αμερικανική αγορά εργασίας παρατηρείται επίσης ένα άλλο μοτίβο που απειλεί τους νέους που αναζητούν εργασία: εν μέσω οργανωτικής ισοπέδωσης και πιέσεων για αύξηση της αποδοτικότητας, οι διευθυντές αναλαμβάνουν ευρύτερες ευθύνες με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευση νεότερων υπαλλήλων δίνοντας έτσι έμφαση στην πρόσληψη ατόμων με μεγαλύτερη εμπειρία.

Οι συντάκτες της ανάρτησης ανέφεραν ότι ενώ η αντικατάσταση των νέων εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί συχνή πηγή ανησυχίας, η αύξηση της ανεργίας των νέων ξεκίνησε πριν από τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας τα τελευταία χρόνια.

«Η συνολική αύξηση του ποσοστού ανεργίας για τους νέους αποφοίτους μπορεί να αποδοθεί σε επαγγέλματα που απασχολούν εργαζόμενους που εργάζονται εξ’ αποστάσεως, όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε κατά σχεδόν 1 ποσοστιαία μονάδα τα διαστήματα μεταξύ 2017-19 και 2022-24», πρόσθεσαν οι συγγραφείς. «Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ηλικιωμένων εργαζομένων σε τομείς που απασχολούν εργαζόμενους που εργάζονται εξ’ αποστάσεως μειώθηκε οριακά κατά την περίοδο αυτή».

Με πληροφορίες από Business Insider