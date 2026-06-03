Ρωσία:-Ο-Πούτιν-ενέκρινε-την-πώληση-του-10%-της-totalenergies-από-το-εγκεκριμένο-έργο-«arctic-lng-2»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε την πώληση ποσοστού 10% στο εγκεκριμένο έργο Arctic LNG 2, το οποίο κατέχει η γαλλική TotalEnergies, σε μια εταιρεία με την επωνυμία Nordline, σύμφωνα με διάταγμα.

Το έγγραφο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την Nordline ή τους όρους της πιθανής συναλλαγής.

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Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της πώλησης.

Εάν οριστικοποιηθεί, η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία θα εξακολουθήσει να κατέχει έμμεσο μερίδιο στο έργο, καθώς κατέχει το 19,4% της ιδιωτικής ρωσικής εταιρείας υγροποιημένου φυσικού αερίου Novatek.

Το Arctic LNG 2 κυρώθηκε από τις ΗΠΑ λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα η Total να επικαλεστεί ανωτέρα βία στις συμβάσεις της για την παραλαβή φορτίων LNG από το έργο.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι στο έργο περιλαμβάνουν την Novatek (60%), την China National Petroleum Corp (10%), την China National Offshore Oil Corp (10%) και μια κοινοπραξία της Mitsui και του Οργανισμού Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιαπωνίας (10%).

- Reuters