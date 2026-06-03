Ρωσία:-Σε-κανονικά-επίπεδα-τον-Μάιο-οι-εξαγωγές-πετρελαίου-προς-Ουγγαρία-και-Σλοβακία-μέσω-του-αγωγού-Ντρούζμπα

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα αποκαταστάθηκαν σε κανονικά επίπεδα των 165.000 βαρελιών την ημέρα τον Μάιο, δήλωσαν τρεις πηγές του κλάδου την Τετάρτη.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία άρχισαν να παραλαμβάνουν αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού στις 23 Απριλίου μετά από μια διακοπή ενός μηνός. Ο Μάιος είναι ο πρώτος πλήρης μήνας παράδοσης πετρελαίου μέσω της διαδρομής μετά την επανέναρξή της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έλαβαν μόλις 55.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις πηγές, όταν η διαδρομή ήταν σε λειτουργία για μόλις μία εβδομάδα. Ενώ οι ροές μέσω του αγωγού είναι πλέον απεριόριστες, οι παραδόσεις του Μαΐου ήταν κάτω από τα επίπεδα των 200.000 έως 235.000 βαρελιών την ημέρα που παρατηρούνταν πριν από την αναστολή, καθώς τα κράτη έλαβαν μέτρα για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών τους.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL, η οποία κατέχει διυλιστήρια τόσο στην Ουγγαρία όσο και στη Σλοβακία, δήλωσε στο Reuters ότι αγόρασε 10 διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου φέτος, σύμφωνα με μια διαφοροποιημένη στρατηγική προμηθειών που σχεδιάζει να συνεχίσει.

«Ευτυχώς, τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι αγωγοί αργού πετρελαίου λειτουργούν αυτή τη στιγμή χωρίς διακοπή και διερευνούμε πρόσθετες συνδέσεις αγωγών, όπως η πιθανότητα χρήσης της διαδρομής μέσω Οδησσού στο μέλλον», ανέφερε.

Διακοπή της ροής στα τέλη Ιανουαρίου

Η ροή του αγωγού Ντρούζμπα διακόπηκε στα τέλη Ιανουαρίου λόγω ζημιών, τις οποίες η Ουκρανία απέδωσε σε ρωσική αεροπορική επιδρομή. Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις επισκευές στον αγωγό τον Απρίλιο.

Η Ρωσία προμηθεύει επί του παρόντος πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του νότιου σκέλους του αγωγού Ντρούζμπα, βάσει εξαίρεσης από τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η διαμετακόμιση πετρελαίου του Καζακστάν μέσω του βόρειου κλάδου Ντρούζμπα προς τη Γερμανία έχει, εν τω μεταξύ, σταματήσει από τον Μάιο λόγω, όπως χαρακτήρισε η Ρωσία, έλλειψης «τεχνικών δυνατοτήτων».

Το δίκτυο αγωγών Transneft της Ρωσίας έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από ουκρανικά drones φέτος, καθώς το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του στις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας.

- Reuters