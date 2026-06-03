Σήμα-sos-από-την-Κομισιόν:-Η-Ευρώπη-κινδυνεύει-να-χάσει-1-εκατομμύριο-θέσεις-εργασίας-φέτος

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουν φέτος εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, της ενεργειακής κρίσης και της εντεινόμενης πίεσης που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η προειδοποίηση για το πλήγμα αυτό στην απασχόληση προέρχεται από ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.

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Διπλό πλήγμα στην απασχόληση

Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υπό πίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας αναμένεται να καταγραφούν στις κατασκευές, στη μεταλλουργία, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές, κλάδους που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μία ακόμη ένδειξη των αυξανόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να πληγώνει την Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληρώνουν εδώ και χρόνια ακριβότερη ενέργεια μετά τη δραστική μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω το 2026 μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η νέα ενεργειακή αναταραχή αύξησε το κόστος για τη βιομηχανία και ενίσχυσε τις πιέσεις σε επιχειρήσεις που ήδη δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν διεθνώς.

ΗΠΑ και Κίνα διευρύνουν το προβάδισμα

Πέρα από το ενεργειακό πρόβλημα, οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Ευρώπη συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς και κινεζικούς ομίλους στις ψηφιακές τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, στα ηλεκτρικά οχήματα και στις τεχνολογίες πράσινης μετάβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα.

Μπαταρίες και φωτοβολταϊκά στο στόχαστρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για τις βιομηχανίες που θεωρούνται κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι περίπου 85.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται με την παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Παράλληλα, σχεδόν 60.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των κινεζικών εταιρειών.

Οι δύο αυτοί κλάδοι θεωρούνται κομβικοί για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην πράσινη οικονομία, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις ακόμη πιο ανησυχητικές.

Νέες συστάσεις για οικονομία και αγορά εργασίας

Η έκθεση έρχεται την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τις αξιολογήσεις της για τη δημοσιονομική πορεία των κρατών-μελών και δημοσιοποιεί νέες συστάσεις για τη βελτίωση των οικονομιών και των αγορών εργασίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχειας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας αλλά και την ποιότητα της απασχόλησης. Ένας στους πέντε εργαζομένους που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς απασχολείται σε κλάδους με περιορισμένη αύξηση παραγωγικότητας, γεγονός που δυσκολεύει τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Προειδοποίηση για το ευρωπαϊκό μοντέλο

Η εικόνα που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ουσιαστικά προειδοποίηση για τις δομικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ενεργειακή εξάρτηση, η αργή τεχνολογική προσαρμογή και η αδυναμία δημιουργίας βιομηχανικών πρωταθλητών αντίστοιχων με εκείνους των ΗΠΑ και της Κίνας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα για την απασχόληση.

Και ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου, η απειλή απώλειας περισσότερων από ένα εκατομμύριο θέσεων εργασίας καταδεικνύει πόσο πιεστικός έχει γίνει ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων.