Σε-επαφή-η-commerzbank-με-τη-γερμανική-ρυθμιστική-αρχή-για-την-αύξηση-του-μεριδίου-της-στην-unicredit

Η Commerzbank βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin σχετικά με την πρόσφατη αποκάλυψη της UniCredit σχετικά με τις μετοχές που η ιταλική τράπεζα δήλωσε ότι απέκτησε, σύμφωνα με ειδοποίηση προς το προσωπικό που είδε το Reuters.

Το μήνυμα, που απευθύνθηκε στο προσωπικό την Τρίτη, ανέφερε ότι η επικοινωνία της UniCredit φαίνεται να είναι παραπλανητική.

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«Επομένως, αναλύουμε και παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή τη διαδικασία και είμαστε επίσης σε επαφή με την BaFin σχετικά με αυτό το θέμα», ανέφερε το μήνυμα.

Ένας εκπρόσωπος της Commerzbank επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του μηνύματος.

- Reuters