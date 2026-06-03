ΣΥΡΙΖΑ:-«Ο-πληθωρισμός-χορεύει,-η-Νέα-Δημοκρατία-χτυπάει-παλαμάκια»

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναρωτιέται τι έχουν να πουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης για τον πληθωρισμό στη χώρα μας που από τις χώρες που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ, βρίσκεται μόνο πίσω από τη Βουλγαρία.

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«Η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαΐου στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι πάλι πρωταθλήτρια στη ζώνη του ευρώ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (6,3%) και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Λιθουανία (5,1%), με πληθωρισμό 5% έναντι 3,2% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Τι έχουν να πουν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης που ανακαλύπτουν τις «εισαγόμενες κρίσεις» τη μια πίσω από την άλλη, για να καλύπτουν τις δικές τους διαχειριστικές ανεπάρκειες; Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω πολέμου, γιατί μόνο στην Ελλάδα τρέχει η ακρίβεια με τέτοιο ρυθμό;

Τα στοιχεία της Eurostat υποδεικνύουν και την κόπωση των πολιτών από τον «καλπασμό διαρκείας» του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός ήταν 3,3% πέρσι, τον Μάιο του 2025, έφτασε στο 4,6% τον Απρίλιο του 2026, όπως σημειώνει η Eurostat, ενώ οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση.

Επιπλέον, το γεγονός ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην άνοδο του πληθωρισμού παίζει η ενέργεια, αλλά και τα βασικά αγαθά, αποδεικνύει πόσο δίκιο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που επιμένει στην ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ στο χαμηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο και στη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για περιορισμένο διάστημα. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει πραγματικό αποτέλεσμα και θα δουν οι πολίτες πραγματικές μειώσεις τιμών στην αντλία και στο ράφι.

Αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ αδιαφορεί για όλα αυτά. Ετοιμάζει το επόμενο pass – κοροϊδία και χαϊδεύει τα καρτέλ.»

- sofokleous10.gr

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