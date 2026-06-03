Το-μεγάλο-μπράβο-και-οι-μεγάλες-εκκρεμότητες:-Τι-λένε-οι-Βρυξέλλες-για-την-ελληνική-οικονομία

Θετικά μηνύματα φτάνουν από τις Βρυξέλλες αναφορικά με την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Αυτά έρχονται τρεις μήνες πριν την εκπνοή του περιθωρίου που έχει η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, για την υλοποίηση του συνόλου οροσήμων που απομένουν ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να υποβάλλει το αίτημα πληρωμής της τελευταίας δόσης.

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Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης της παραγωγικότητας και περαιτέρω μείωσης του επενδυτικού κενού, το οποίο έχει περιοριστεί κατά 50% από το 2018.

Όσον αφορά στην πορεία του ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναγνωρίζεται η σημαντική αύξηση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι ίδιες πηγές, τονίζουν ότι παραμένει 30% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. ως «κληρονομιά» εν μέρει της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, εν αναμονή μάλιστα και των σημερινών ανακοινώσεων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, για να καταφέρει η ελληνική οικονομία να συγκλίνει με το μέσο όρο της Ε.Ε. θα χρειαστούν συντονισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών. Δηλαδή απαιτούνται:

περισσότερες επενδύσεις

υψηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας

βελτίωση της παραγωγικότητας

με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας κόστους

Αναφορικά με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι θα χρειαστεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από:

Ρύθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συχνές αλλαγές, ανάγκη για διαφάνεια)

Περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων συμβάσεων

Βελτίωση των ψηφιακών και φυσικών υποδομών.

Παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν κλίμακες ανάπτυξης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όπως:

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Παροχή φορολογικών κινήτρων

Υποστήριξη συγχωνεύσεων και εξαγορών

Η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ένα ακόμη τομέα που «αξίζει προσοχής» καθώς θα πρέπει να:

αρθούν τα όποια εμπόδια εισόδου στην αγορά

περιοριστούν φαινόμενα υψηλής συγκέντρωσης της αγοράς αλλά και

των κρατικών παρεμβάσεων, παρά μόνο στις περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς.

Παράλληλα, θα ήταν δόκιμο να αυξηθούν οι εταιρικές δαπάνες για έρευνα και καινοτομία όπως και να εισαχθούν νέες τεχνολογίες

Το επενδυτικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί

Το επενδυτικό κενό αν και μειώνεται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παραμένει σημαντικό, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται στις κατασκευές και στην πνευματική ιδιοκτησία. Όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον, αν και βελτιώνεται εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση.

Στα θετικά η βελτίωση της ικανότητας προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.