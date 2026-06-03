Τράπεζα-Πειραιώς:-Στις-7-Αυγούστου-η-καταβολή-επιστροφής-κεφαλαίου-στους-μετόχους

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω ημερομηνίες, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό.

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Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια της ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου της στις 10 Μαρτίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις επικαιροποιημένες ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου 494 εκατ. ευρώ ήτοι 0,4 ευρώ ανά μετοχή, προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση παρέλευσης προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ακολούθως, το επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο 2026 παρουσιάζεται παρακάτω:

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω ημερομηνίες, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό.