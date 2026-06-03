ΥΠΟΙΚ: Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία – Η Κομισιόν αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες

Για μια εξέλιξη «με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία» για την ελληνική οικονομία κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών αναφερόμενο στην σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 που αφαιρεί τη χώρα μας από τη σχετική λίστα με τα κράτη που αντιμετωπίζουν «Μακροοικονομικές Ανισορροπίες».

Σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρται: «Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων (2010-2018), το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας (2018-2022), την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των Υπερβολικών Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (Excessive Macroeconomic Imbalances) κατά την περίοδο 2019-2024 και την ένταξή της στην κατηγορία των Μακροοικονομικών Ανισορροπιών το 2025, η χώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα».

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«Η σημασία της εξέλιξης είναι ακόμη μεγαλύτερη» προστίθεται «αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας».

Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι στην αξιοlόγησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η σταθερή ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των κινδύνων που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονομία επί σειρά ετών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι:

το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερή πτωτική πορεία,

οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί,

οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τους ισολογισμούς τους,

η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί περαιτέρω,

ενώ η χώρα έχει υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στη φορολογική διοίκηση.