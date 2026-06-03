Χαλκιδική:-Μακροχρόνια-μίσθωση-του-ιστορικού-«Ξενία-Ουρανούπολης»-από-τη-domes-resorts

Την υλοποίηση του σχεδίου αναβίωσης των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία συνεχίζει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, με την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του «Ξενία Ουρανούπολης» με την εταιρεία Domes Resorts, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα 30 ετών, η οποία υπεγράφη από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, και τον CEO της Domes Resorts, Δρ. Γεώργιο Π. Σπανό, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης που θα οδηγήσει στην πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αναδεικνύοντας εκ νέου έναν από τους πλέον εμβληματικούς σταθμούς της ελληνικής τουριστικής ιστορίας.

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Το Ξενία Ουρανούπολης κατασκευάστηκε το 1959 σε σχέδια του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ιστορικού προγράμματος Ξενία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην πύλη του Αγίου Όρους, διαθέτει εκτεταμένο παραθαλάσσιο μέτωπο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής της Ουρανούπολης και της ευρύτερης Χαλκιδικής, ενισχύοντας την απασχόληση, την τοπική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα του προορισμού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, δήλωσε σχετικά: «Η μακροχρόνια μίσθωση του Ξενία Ουρανούπολης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΕΤΑΔ να δώσει νέα ζωή σε εμβληματικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της.

Τα Ξενία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νεότερης τουριστικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας της χώρας και η αξιοποίησή τους συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε ακίνητα με ισχυρό συμβολισμό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σύγχρονους πόλους ανάπτυξης, επενδύσεων και ποιοτικής φιλοξενίας, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα».

Η ανάδειξη και επαναξιοποίηση των ιστορικών Ξενία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για την ενεργοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αναπτυξιακή αξία.

Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες με αξιόπιστους επενδυτές και φορείς της αγοράς, η ΕΤΑΔ επιδιώκει, όπως τονίζει, να επαναφέρει εμβληματικά ακίνητα σε παραγωγική λειτουργία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τον ελληνικό τουρισμό.

Casa Cook Athos από τη Domes

Η Domes θα προχωρήσει σε εκτεταμένη ανακαίνιση του συγκροτήματος με στόχο την επαναλειτουργία του υπό το brand Casa Cook, ως Casa Cook Athos. Η μονάδα αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες εντός του 2027, με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών η συνολική δυναμικότητα θα ξεπερνά τα 80 δωμάτια.

Το Casa Cook Athos αποτελεί την πρώτη υλοποίηση του brand Casa Cook υπό τη διαχείριση της Domes, έπειτα από την πρόσφατη απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Casa Collective, την πλατφόρμα lifestyle φιλοξενίας που περιλαμβάνει τα brands Cook’s Club, Casa Cook και το υπό ανάπτυξη XIA. Το Casa Cook διακρίνεται από minimal boutique αισθητική, με έμφαση στη σχέση με το τοπίο, την αρχιτεκτονική ταυτότητα και την αίσθηση κοινότητας, χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στο ιστορικό κτίριο του Σακελλάριου και στο μοναδικό περιβάλλον της Ουρανούπολης.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Το Casa Cook Athos είναι μια επένδυση που αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον τρόπο που βλέπουμε την ανάπτυξη: με σεβασμό στην ιστορία, με ισχυρή brand ταυτότητα και με τοποθεσίες που έχουν κάτι αληθινό να πουν. Η ανάληψη του Ξενία Ουρανούπολης και η μετατροπή του σε Casa Cook Athos είναι για εμάς η πρώτη, πολύ ουσιαστική έκφραση αυτού που μπορούμε να κάνουμε μαζί με την Casa Collective».

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της Domes, που περιλαμβάνει σειρά νέων projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση του Ομίλου σε προορισμούς με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές και έντονη διεθνή ζήτηση.