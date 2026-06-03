ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση – Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

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Άνοδο κατά 0,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2.374,48 εκ ευρώ. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 326,1 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα (23 μονάδες με μεταξύ υψηλού και χαμηλού ημέρας), με το ΓΔ να παραμένει σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος.

Καταγράφοντας ωστόσο ισχνά μόνο κέρδη στις δημοπρασίες καθώς οι δεικτοβαρείς τίτλοι δεν πέτυχαν να αντισταθμίσουν ικανοποιητικά την αδυναμία του τραπεζικού κλάδου.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,631% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,21%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-0,80%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,26%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+6,54%), η Allwyn (+2,74%), η Cenergy (+2,24%), o Σαράντης (+1,98%), το ΔΑΑ (+1,38%) αλλά και τα Πλαστικά Θράκης (+5,93%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+4,85%) και η Safe Bulkers (+10,53% 1η ημέρα διαπραγμάτευσης) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,87%), η ΔΕΗ (-0,37%), το Jumbo (-0,77%), η Optima (-1,13%), η Metlen (0,86%), o Aktor (-1,35%) και η Credia (-2,93%). Απολογιστικά.58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν.

Η προσπάθεια αναρρίχησης του ΓΔ σε υψηλότερα επίπεδα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς με συνέπεια η κίνησή του να είναι απολογιστικά ένα επιτόπιο τροχάδην. Δεν μεταβλήθηκαν επομένως τα τεχνικά δεδομένα μεταθέτοντας το στόχο της αναμέτρησης με τις 2400 μονάδες στις επόμενες

συνεδριάσεις.

Το σκηνικό στη Μ. Ανατολή αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου.

Επιχειρηματικά νέα

Alpha Bank: Νέα υψηλότερη τιμή- στόχο δίνει η Jefferies, στα €5,00 από €4,85, με σύσταση αγοράς και περιθώριο ανόδου 28%.

Yalco: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. Eνέκρινε την αύξηση κεφαλαίου μέσω εισφοράς της Yalco Romania και τη λογιστική μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών. ΑΜΚ για είσοδο

της AVE.

ΑΔΜΗΕ: Σε Fulgor – Prysmian τα καλώδια διασύνδεσης Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου προϋπολογισμού 2,070 δισ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Θράκη-Λήμνος, Κως-Ρόδος, Λέσβος-Λήμνος και Λέσβος-Χίος η 1η, Ρόδος-Κάρπαθος, Αλιβέρι (GIS)-Σκύρος, Σάμος-Κως, Σκύρος-Λέσβος, Χίος-Σάμος, Αίγινα-Μέγαρα και Κεφαλονιά-Κυλλήνη η 2η.

Lamda Development: Στο 4,2 – 4,5% το εύρος απόδοσης για το επταετές ομόλογο €350 εκ.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,2%. O τομέαw των παραχωρήσεων, συνεισφέρει το 65% της συνολικής

λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Στα €8,8 δισ. το ανεκτέλεστο, στα €1,57 δισ. τα συνολικά ταμειακάδιαθέσιμα. Στα €992,6 εκ. ο ΚΕ.

Παπουτσάνης: Στο 23,75% το ποσοστό του Μενέλαου Τασόπουλου.

ΤτΕ, Απρίλιος: Καταθέσεις Ι.Τ. στα €209,58 δις. -€935 εκ. οι επιχειρήσεις, +€969 εκ. τα νοικοκυριά, 5,8% ετησίως. Δάνεια Ι.Τ. €123,9 δις. , -€1,2 δις., 6,8% ετησίως.

Eurostat: Νέο άλμα στο 5% για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα (από 4,6%), στο 3,2% (από 3%) στην ευρωζώνη τον Μάιο.

Πάνω από 1,65 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά το 2025 που καλύπτουν το 84,2% της νέας ισχύος ΑΠΕ.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 53,3 μονάδες τον Μάιο, από 52,4 μονάδες τον Απρίλιο.