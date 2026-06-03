adp:-Αυξήθηκαν-κατά-122.000-οι-θέσεις-εργασίας-στον-ιδιωτικό-τομέα-τον-Μάιο

Οι επιχειρήσεις προσέλαβαν 122.000 εργαζόμενους τον Μάιο, έναντι 105.000 τον Απρίλιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 110.000.

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Με γρήγορους ρυθμούς αυξήθηκαν οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι επιχειρήσεις προσέλαβαν 122.000 εργαζόμενους τον Μάιο, έναντι 105.000 τον Απρίλιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 110.000. Ο Μάιος σηματοδότησε τον ισχυρότερο μήνα από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Απριλίου αναθεωρήθηκαν πτωτικά κατά 4.000.

Σε υψηλό σχεδόν διετίας οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Απρίλιο

Οκτώ από τους 10 τομείς που παρακολουθεί η ADP σημείωσαν αύξηση και οι προσλήψεις κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα τόσο ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας όσο και γεωγραφικά.

Οι τομείς της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας κατέλαβαν και πάλι την πρώτη θέση με 57.000 νέες προσλήψεις, ενώ ο τομέας του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρόσθεσε 36.000 θέσεις εργασίας, οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες συνέβαλαν με 11.000 θέσεις εργασίας και οι τομείς των κατασκευών, του τουρισμού και της φιλοξενίας σημείωσαν αύξηση κατά 8.000 θέσεις.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών σημείωσαν απώλειες 9.000 θέσεων εργασίας, πιθανώς λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι φυσικοί πόροι και η εξόρυξη σημείωσαν επίσης μείωση κατά 3.000 θέσεις εργασίας.

«Οι προσλήψεις τον Μάιο ήταν πιο ευρείας βάσης από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να δείχνει σταθερή δυναμική καθώς μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο προσλήψεων», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Nela Richardson.

Όσον αφορά τους μισθούς, οι ετήσιες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 4,4% για όσους παρέμειναν στις θέσεις τους, ενώ για όσους άλλαξαν εργασία η αύξηση των αποδοχών μειώθηκε ελαφρώς στο 6,5%.