bloomberg:-Η-ΕΕ-ετοιμάζεται-να-δώσει-δημοσιονομική-ευελιξία-για-την-απορρόφηση-του-υψηλού-ενεργειακού-κόστους

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

Η πρόταση που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούν να διαθέτουν περίπου το 0,3% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια, χωρίς αυτές να υπόκεινται στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις.

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Το μέτρο θα λειτουργεί ως μια λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής», παρόμοια με την εξαίρεση που είχε ήδη παραχωρηθεί στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Οι λεπτομέρειες της πρότασης ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της από την Επιτροπή.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί αισθητά, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδό του από το 2023, εξαιτίας της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 0,9% φέτος, σημαντικά χαμηλότερα από το 1,4% του προηγούμενου έτους και κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από ό,τι προέβλεπε τον Νοέμβριο. Για το 2027 αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προβλέψεις της, στο 1,2%.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ιταλία, σημειώνει το δημοσίευμα. Η χώρα, η οποία επί χρόνια αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας από τις Βρυξέλλες τους τελευταίους μήνες, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Παρά την ισχυρότερη ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας παραμένει πάνω από το όριο της ΕΕ, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να υποβαθμίσουν τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη μετά την άνοδο του κόστους των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ιταλική οικονομία αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,5% πέρυσι, με κύριους μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που συνδέονται με το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή η ώθηση αναμένεται να εκλείψει φέτος και, σε συνδυασμό με τον πόλεμο με το Ιράν και την ενεργειακή κρίση, θα δυσκολέψει περαιτέρω την επιτάχυνση της οικονομίας. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο, αντί για 0,2% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.