cnbc:-Τι-θα-κρίνει-τον-νικητή-στην-κούρσα-της-τεχνητής-νοημοσύνης;

Τη στιγμή που το τρέχον μοντέλο ΑΙ έχει αποδειχθεί οικονομικά και περιβαλλοντικά μη βιώσιμο, η επόμενη φάση στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι θα κριθεί με βάση τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Οι εταιρείες που θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τη μέγιστη οικονομική αξία από την ενέργεια που καταναλώνει η τεχνητή νοημοσύνη τους, θα είναι τελικά εκείνες που θα εξασφαλίσουν τις υψηλότερες αποτιμήσεις, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Perplexity, Aravind Srinivas, στο CNBC την Τετάρτη.

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Συγκεκριμένα, ο νικητής του μέλλοντος θα είναι η εταιρεία που θα προσφέρει την υψηλότερη αξία token ανά watt, ανά χρήστη, ενώ θα εστιάζει παράλληλα στην εξισορρόπηση 5 πυλώνων: της ακρίβειας, της καθυστέρησης, του κόστους, της ιδιωτικότητας και της ευφυΐας.

Τι σημαίνει στην πράξη;

Η εταιρεία που θα προσφέρει την καλύτερη αναλογία ενέργειας προς οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι η κυρίαρχη και θα επικρατήσει.

Πού εστιάζει η Perplexity ;

Η Perplexity εστιάζει στο agentic AI, δηλαδή σε αυτόνομα συστήματα ΑΙ, που έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται πολύπλοκες εργασίες, πέρα από απλά ερωτήματα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, με την ελάχιστη χρήση ενέργειας, η Perplexity ανακοίνωσε την Τρίτη το Personal Computer, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft, επιτρέποντας στο ΑΙ να συνδέεται με εφαρμογές όπως το Word και το Outlook.

Ο «ενορχηστρωτής» της Perplexity

Το Personal Computer της Perplexity αποκαλείται εναλλακτικά «ενορχηστρωτής».

Αποφασίζει αυτόματα ποιο είναι το βέλτιστο μοντέλο για κάθε εργασία και πού πρέπει να γίνει η επεξεργασία της.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος επεξεργασίας λαμβάνει χώρα σε κέντρα δεδομένων. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέψουν την επεξεργασία αυτών των μοντέλων απευθείας σε μία φορητή συσκευή, όπως το τηλέφωνο.

Ειδικοί, σύμφωνα με το CNBC, υποστηρίζουν ότι αυτή η δοκιμή θα μπορούσε να μειώσει την απαιτούμενη ενέργεια και να κάνει τη διαδικασία ταχύτερη και περισσότερο ασφαλή.

Το μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα

Παράλληλα, η Perplexity καλείται να αντιμετωπίσει όλους τους ανταγωνιστές της, καθώς η OpenAI, η Anthropic και η Google έχουν στρέψει δυναμικά την προσοχή τους στα AI agents.

Η αποτίμηση της Perplexity ανήλθε πρόσφατα στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ υπολείπεται της Anthropic και της OpenAI, των οποίων οι αποτιμήσεις έχουν σκαρφαλώσει σχεδόν στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και λίγο πάνω από τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Η εταιρεία στοχεύει στην εξασφάλιση μίας μακροπρόθεσμης υπεροχής και στη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανθεκτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών της.