eurelectric:-Ο-εξηλεκτρισμός-το-«όχημα»-για-την-ανταγωνιστικότητα-της-νέας-βιομηχανίας

Σήμερα τα «αποκαλυπτήρια» της νέας μελέτης στο «Power Summit», με την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού ως μόνη ρεαλιστική και άμεση διέξοδο.

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Την «αξία» του εξηλεκτρισμού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπογραμμίζει νεότερη μελέτη της Eurelectric που παρουσιάζεται σήμερα στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης «Power Summit» που πραγματοποιείται 3 και 4 Ιουνίου στο Ελσίνκι.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της μεγαλύτερης ένωσης ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός αναγνωρίζεται ήδη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη με τις προσπάθειες να πρέπει ωστόσο να εστιάσουν στην αναβάθμιση και την ευθυγράμμιση με όλες τις πτυχές του συστήματος, όπως αναδεικνύεται από σειρά «cases studies» που μελετήθηκαν και περιλαμβάνονται στο εν λόγω report.

Με αφετηρία 61 εταιρείες και 30 συγκεκριμένα project, η μελέτη ξεχωρίζει τι συνιστά «επιτυχημένο βιομηχανικό project» και τι «τροχοπέδη» που «φρενάρει» την τροχιά των πραγμάτων. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συμπυκνώνονται σε ένα νέο μοντέλο με την ονομασία «power couples», δηλαδή μια στρατηγική εξηλεκτρισμού που προωθεί την ανταγωνιστικότητα σε συνέχεια και σε ευθυγράμμιση με τα σήματα της αγοράς, τις υποδομές του δικτύου, το επενδυτικό πλαίσιο και την πολιτική.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σχετικά, ο εξηλεκτρισμός αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως βασική προϋπόθεση για τη βιομηχανία ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδεύεται από την ανάλογη «ορμή» τόσο ως προς τις αποφάσεις όσο και ως προς τα μέτρα και τα εργαλεία πολιτικής. Την ίδια στιγμή, τα προβλήματα επιμένουν και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένη ένταση, καταλήγοντας με την σειρά τους να «κατατρώνε» την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και πολύ περισσότερο να απομείνουν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων.

Υπό αυτό το πρίσμα, όπως υπογραμμίζεται, η έντονη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και ο ρυθμός για την απανθρακοποίηση επαναπροσδιορίζουν το πως οι εταιρείες επενδύουν και λειτουργούν. «Ο εξηλεκτρισμός προσφέρει μια διέξοδο προς τα μπρος» αναφέρεται χαρακτηριστικά για να συμπληρωθεί ότι «η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με καθαρή ενέργεια μπορεί να προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσει τις εκπομπές και να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη σταθερότητα ως προς τα λειτουργικά κόστη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όμως ενώ οι τεχνολογίες υπάρχουν ήδη, δεν αναπτύσσονται με τον απαιτούμενο ρυθμό».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος της Eurelectric και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ENGIE, Catherine MacGregor, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εξηλεκτρισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής μετάβασης. Για να ξεκλειδώσουμε την δυναμική του, χρειαζόμαστε μια πιο ολιστική προσέγγιση που θα συνδέει τον σχεδιασμό της αγοράς με τις υποδομές και τις επενδύσεις. Όταν οι εν λόγω διαστάσεις ευθυγραμμιστούν επαρκώς τότε ο εξηλεκτρισμός δεν θα αποτελεί μονάχα μια τεχνικά εφικτή επιλογή αλλά και οικονομικά βιώσιμη και ανταγωνιστική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφεται πρόοδος ωστόσο αυτή παραμένει περιορισμένη συν τω χρόνω και πολύ περισσότερο σε συνάρτηση με τις «απαιτήσεις» που υπάρχουν με βάση την στοχοθεσία που έχει τεθεί και τι πραγματικά καλείται να υπηρετήσει η προώθηση του εξηλεκτρισμού.

Ενδεικτικά, παρά το γεγονός ότι το 72% της βιομηχανίας στην Ευρώπη έχει ήδη απανθρακοποιηθεί, ο εξηλεκτρισμός στον κλάδο αυξήθηκε μόλις κατά 1% το 2024 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Power Barometer 2025. «Ο εν λόγω περιορισμός δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία αλλά με την ικανότητα του συστήματος να μετατρέψει δοκιμασμένες λύσεις σε επενδυτικό αποτέλεσμα και όφελος».

Να συμπληρώσουμε τέλος ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αναγνωρίζονται ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά της συζήτησης περί «εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας» και ποια είναι τα εμπόδια, καθώς αποτελούν προϊόν έρευνας και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τους κλάδους χαμηλής και μέσης θερμότητας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τα data center με το συνολικό δείγμα να καταλήγει σε πάνω από 3.500 σήματα, 61 εταιρείες και 30 αρχειοθετημένα project.