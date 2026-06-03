eurobank:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος

Σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:
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|Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
|Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2025 και ενημέρωση αναλυτών
|Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026
|Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2025
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Τρίτη, 28 Απριλίου 2026
|Ετήσια Γενική Συνέλευση
|Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026
|Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
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Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026
Αναθεωρημένη Ημερομηνία
(η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 8.6.2026)
|Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος
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Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026
Αναθεωρημένη Ημερομηνία
(η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 9.6.2026)
|Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος
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Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026
Αναθεωρημένη Ημερομηνία
(η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 12.6.2026)
|Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος
|Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026
|Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
|Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026
|Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
Τέλος, σημειώνεται ότι:
- Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
- Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.
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