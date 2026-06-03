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    eurobank:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος
    Eurobank: Από 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    Eurobank: Από 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    By EUROBANK No Comments1 Min Read
    eurobank:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος
    Eurobank: Από 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    Σε συνέχεια της από  7 Μαΐου  2026 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

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    Πέμπτη,  11 Ιουνίου 2026

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    Δευτέρα,  15 Ιουνίου 2026

    Αναθεωρημένη Ημερομηνία

    (η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 12.6.2026)

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    Τέλος, σημειώνεται ότι: 

    • Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
    • Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία. 

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