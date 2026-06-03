eurobank:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος

Σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

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Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026 Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2025 και ενημέρωση αναλυτών Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026 Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2025 Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 Ετήσια Γενική Συνέλευση Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026 Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 Αναθεωρημένη Ημερομηνία (η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 8.6.2026) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 Αναθεωρημένη Ημερομηνία (η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 9.6.2026) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026 Αναθεωρημένη Ημερομηνία (η προηγούμενη ημερομηνία ήταν 12.6.2026) Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών

Τέλος, σημειώνεται ότι: