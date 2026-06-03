goldman-sachs:-Η-alphabet-«σηκώνει»-$80-δισ.-και-οδηγεί-τη-wall-street-σε-«αχαρτογράφητα-νερά»

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Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά το τοπίο των διεθνών κεφαλαιαγορών, η απόφαση της Alphabet να αντλήσει 80 δισ. δολάρια μέσω νέας έκδοσης μετοχών αντιμετωπίζεται από πολλούς αναλυτές ως μια εξέλιξη με καθοριστική σημασία για τη Wall Street.

Η Alphabet γνωστοποίησε τη Δευτέρα (1/6) ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 80 δισ. δολαρίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση εκτεταμένων επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η διάθεση μετοχών αξίας 10 δισ. δολαρίων προς τη Berkshire Hathaway, η οποία διοικείται από τον Γκρεγκ Έιμπελ. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης των πελατών.

Χωρίς προηγούμενο το μέγεθος της συναλλαγής

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs International, Άντονι Γκάτμαν, περιέγραψε την πρωτοβουλία της μητρικής εταιρείας της Google ως ένα γεγονός που οδηγεί τις αγορές σε αχαρτογράφητα νερά, επισημαίνοντας ότι το μέγεθος της συγκεκριμένης χρηματοδότησης δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Γκάτμαν υπογράμμισε ότι η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, αλλά και με αυξημένη προσοχή.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί κάτι εντελώς νέο για τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που επιβάλλει σύνεση, μετριοπάθεια και προσεκτική αξιολόγηση κάθε βήματος.

Κατά τον ίδιο, η έκδοση μετοχών της Alphabet αντικατοπτρίζει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις αγορές κεφαλαίου και προϊδεάζει για μια περίοδο κατά την οποία αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες και συχνότερες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις ανάγκες χρηματοδότησης

Η Alphabet συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επενδύουν επιθετικά στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, η προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών και η εξασφάλιση τεράστιας υπολογιστικής ισχύος απαιτούν ολοένα μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους, ωθώντας τις επιχειρήσεις σε χρηματοδοτήσεις πρωτοφανούς μεγέθους.

Στη συγκεκριμένη έκδοση βασικοί ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, JPMorgan Chase και Morgan Stanley, ενώ η Goldman Sachs έχει αναλάβει παράλληλα τον ρόλο του διαμεσολαβητή για την ιδιωτική τοποθέτηση των μετοχών.

Ο Γκάτμαν εκτιμά ότι οι αγορές διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα, ώστε να απορροφήσουν χρηματοδοτήσεις τέτοιου μεγέθους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Όπως εξήγησε, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες μετοχικές εκδόσεις παραμένει έντονο, ενώ, συγκριτικά με τη συνολική αξία των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, ακόμη και συναλλαγές αυτού του μεγέθους θεωρούνται διαχειρίσιμες.

Νέο κύμα μεγάλων δημόσιων εγγραφών

Η πρωτοβουλία της Alphabet εκδηλώνεται σε μια περίοδο που ήδη χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές και η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες των τελευταίων δεκαετιών.

Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα πολύ μεγάλων δημόσιων εγγραφών, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον και τη ροή κεφαλαίων προς τις αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου, μια κίνηση που ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία του Έλον Μασκ στοχεύει σε χρηματιστηριακή αποτίμηση που προσεγγίζει τα 1,75 τρισ. δολάρια στο Nasdaq, γεγονός που θα την καταστήσει αμέσως μία από τις πιο πολύτιμες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου στις χρηματιστηριακές αγορές μέσα στη χρονιά, ενισχύοντας την εικόνα ενός νέου κύκλου άντλησης κεφαλαίων που συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικές εκτιμήσεις για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες

Ο επικεφαλής της Goldman Sachs εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν νέα κεφάλαια από τις αγορές.

Όπως δήλωσε, πρόκειται για επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες, εφόσον ακολουθήσουν σωστά τις διαδικασίες, θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν το κλίμα που κυριαρχεί σήμερα στη Wall Street, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρείται πλέον απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις επενδυτικές στρατηγικές, τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγαλύτερων εταιρειών διεθνώς.