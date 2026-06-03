helmepa-home:-Μια-ευχή-και-ένα-όραμα-γίνονται-πραγματικότητα

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Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και διεργασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο και η γραμματεία της HELMEPA, κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια πρωτοβουλία-ορόσημο που θα μετεξελίξει τις ήδη πρωτότυπες δράσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 3 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του HELMEPA International Conference, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, η Πρόεδρος της HELMEPA, κ. Σεμίραμις Παληού,…

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και διεργασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο και η γραμματεία της HELMEPA, κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια πρωτοβουλία-ορόσημο που θα μετεξελίξει τις ήδη πρωτότυπες δράσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 3 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του HELMEPA International Conference, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, η Πρόεδρος της HELMEPA, κ. Σεμίραμις Παληού, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Helmepa Home στη Δραπετσώνα, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει έναν κόμβο ενημέρωσης, τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές, νέους και νέες ναυτικούς και επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα του HELMEPA International Conference, η κ. Παληού, υπέγραψε το σχετικό Concession Agreement με τον κ. Xudong Su, CEO του ΟΛΠ, ο οποίος παραχωρεί τον χώρο για τη φιλοξενία του Helmepa Home.

Μία σειρά θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται η HELMEPA: Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια στη θάλασσα, δεξιότητες και κατάρτιση, τέχνη και πολιτισμός. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικά κεφάλαια που απαρτίζουν σήμερα το πολυεπίπεδο χαρτοφυλάκιο της HELMEPA, την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.