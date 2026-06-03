iata:-Πολλές-αεροπορικές-εταιρείες-πλήττονται-σοβαρά-από-τις-διακυμάνσεις-των-τιμών-των-καυσίμων

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν πληγεί σοβαρά από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών και ορισμένες δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής καυσίμων της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες με πιο περίπλοκες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου αποκτούν ένα μικρό «μαξιλάρι», δήλωσε ο Ντανιέλ Σερό στο Συνέδριο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της S&P Global Energy Middle East. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των αυξανόμενων περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, γνωστών ως crack spreads, δεν ήταν χρήσιμος για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, πρόσθεσε.

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Στη Βορειοδυτική Ευρώπη, το crack spread των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών κορυφώθηκε σε ιστορικό υψηλό άνω των 121 δολαρίων ανά βαρέλι τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, σε σύγκριση με περίπου 30 δολάρια ανά βαρέλι πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Μέση Ανατολή προμηθεύει μεγάλο μέρος των καυσίμων αεριωθούμενων στον κόσμο, αλλά η ικανότητά της να παράγει και να εξάγει τα καύσιμα έχει περιοριστεί σοβαρά από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Μεγάλο πλήγμα στη ζήτηση

Καταστροφή της ζήτησης εμφανίζεται στον τομέα της αεροπορίας, αν και όχι απαραίτητα λόγω της τιμής των ίδιων των καυσίμων αεριωθούμενων, πρόσθεσε ο Σερό.

Η καταστροφή της ζήτησης έχει προκληθεί από τις ακυρώσεις πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών, είπε, ενώ σε ορισμένα μέρη του κόσμου τα αεροδρόμια εξαντλούνται από καύσιμα για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Προειδοποίησε ότι τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνά και ότι όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερη καταστροφή της ζήτησης θα μπορούσε να προέλθει από την πλευρά των επιβατών.

Ο Σερό δεν κατονόμασε συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες ή αεροδρόμια που έχουν πληγεί περισσότερο.

- Reuters