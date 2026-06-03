inditex:-Αύξηση-πωλήσεων-11,5%-τον-Μάιο,-ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις

Δυναμικό ξεκίνημα στην περίοδο των καλοκαιρινών πωλήσεων ανέφερε σήμερα η Inditex, καθώς αυτές αυξήθηκαν 11,5% τον Μάιο, ξεπερνώντας εύκολα τις προσδοκίες των αναλυτών.

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Δυναμικό ξεκίνημα στην περίοδο των καλοκαιρινών πωλήσεων ανέφερε σήμερα η Inditex, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Zara, καθώς αυτές αυξήθηκαν 11,5% τον Μάιο, ξεπερνώντας εύκολα τις προσδοκίες των αναλυτών, ακόμη και καθώς ο πληθωρισμός που «γεννά» ο πόλεμος στο Ιράν έχει κλονίσει την κατανάλωση.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Inditex ενισχύεται 5% καθώς η υγιής ανάπτυξη των πωλήσεων καθησύχασε τους επενδυτές ότι ο γίγαντας της γρήγορης μόδας μπορεί να ξεπεράσει την παγκόσμια αναταραχή και ίσως ακόμη και να ωφεληθεί καθώς ορισμένοι αγοραστές έχουν περιορίσει τις αγορές πιο ακριβών brands.

Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση πωλήσεων ​8% για τον Μάιο, την έναρξη του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας.

Η Inditex ανέφερε επίσης πωλήσεις 8,75 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, αυξημένες κατά 5,8% σύμφωνα με το CNBC, πιάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 5,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,38 δισ. ευρώ, συμβαδίζοντας επίσης με τις εκτιμήσεις.

«Αυτή η απόδοση είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη όταν λάβει υπόψη κανείς το πλαίσιο των ευρύτερων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Gorka Garcia-Tapia Yturriga, διευθυντής επενδυτικών σχέσεων της Inditex, σε μια κλήση με αναλυτές.

Οι πωλήσεις στη Μέση Ανατολή, όπου η Inditex διαθέτει καταστήματα που λειτουργούν από συνεργάτες franchise, έχουν επηρεαστεί, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Η κερδοφορία της Inditex βελτιώθηκε με το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους του πρώτου τριμήνου να αγγίζει το 61,2% – από 60,6% πριν από ένα χρόνο – ως ένδειξη ότι ο λιανοπωλητής προστατεύει με επιτυχία τα κέρδη παρά τα υψηλότερα κόστη πρώτων υλών και ναύλων.