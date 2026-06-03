IOBE: Οι επιχειρήσεις αισιοδοξούν, τα νοικοκυριά απελπίζονται…

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Οικονομικό κλίμα

Το ελληνικό οικονομικό κλίμα ενισχύεται στις 107,5 μονάδες, την ώρα που η Ευρώπη μένει στάσιμη

Τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ανέβηκε για δεύτερο μήνα, αντλώντας ώθηση από τη Βιομηχανία και τις Κατασκευές. Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης παραμένει καθηλωμένος κοντά στις 93 μονάδες — το χαμηλότερο σημείο του τελευταίου έτους.

107,5 Δείκτης Κλίματος Ελλάδα (Μάι.) +1,7 Μεταβολή από Απρίλιο 93,7 Δείκτης Κλίματος ΕΕ-27 +13,8 Απόσταση Ελλάδας από ΕΕ

Η Ελλάδα κινείται σχεδόν 14 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Σε αντίθεση με τη γενικότερη ευρωπαϊκή στασιμότητα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ενισχύθηκε τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες, από 105,8 τον Απρίλιο. Η βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές, καθώς και από την ήπια ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ το Λιανικό εμπόριο και οι Υπηρεσίες κινήθηκαν ελαφρά πτωτικά.

Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, αντίθετα, ο δείκτης διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, στις 93,7 και 93,5 μονάδες αντίστοιχα — επίπεδα που αποτυπώνουν την αδυναμία ανάκαμψης του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κλίματος μετά την υποχώρηση του Απριλίου. Από τις έξι μεγαλύτερες οικονομίες ο δείκτης ενισχύθηκε στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Πολωνία, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ υποχώρησε στην Ολλανδία.

Πίνακας 1 · Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, μηνιαία πορεία 2026 (2000–2020=100) Περιοχή Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Μέσος όρος 2025 Ελλάδα 105,1 107,6 106,8 105,8 107,5 107,4 ΕΕ-27 98,8 97,8 96,3 93,4 93,7 95,8 Ευρωζώνη 99,0 97,9 96,3 93,2 93,5 95,6

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος — Ελλάδα vs ΕΕ-27 vs Ευρωζώνη (12 μήνες)

Οι τέσσερις τομείς: ισχυρή Βιομηχανία, κορυφωμένες Κατασκευές

Η εικόνα στους επιμέρους κλάδους είναι μικτή, αλλά κυριαρχείται από δύο ισχυρές ανοδικές δυνάμεις. Στη Βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών εκτοξεύτηκε στις 113,9 μονάδες (από 109,2), χάρη στη σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων για την παραγωγή των προσεχών μηνών — το σχετικό ισοζύγιο ανέβηκε στις +35 μονάδες. Σε επίπεδο βασικών αγαθών, τα Κεφαλαιουχικά αγαθά ξεχωρίζουν στις 131,2 μονάδες.

Στις Κατασκευές ο δείκτης σκαρφάλωσε στις 190,4 μονάδες, σαφώς πάνω από το περυσινό επίπεδο (164,3). Η ώθηση προήλθε αποκλειστικά από τα Ιδιωτικά έργα (213,0 μον.), ενώ τα Δημόσια έργα υποχώρησαν στις 136,9 μονάδες. Χαρακτηριστική παραμένει η έλλειψη εργατικού δυναμικού: πάνω από οι μισές κατασκευαστικές επιχειρήσεις (51%) την αναφέρουν ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας, ποσοστό που στα ιδιωτικά έργα φτάνει τα δύο τρίτα (67%).

Στον αντίποδα, το Λιανικό εμπόριο υποχώρησε οριακά στις 104,5 μονάδες, λόγω πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις, ενώ οι Υπηρεσίες κινήθηκαν ήπια πτωτικά στις 110,6 μονάδες, παρά την έντονη άνοδο στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία (125,2 μον., από 104,3).

Πίνακας 2 · Δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών ανά τομέα — Ελλάδα, Απρίλιος → Μάιος 2026 Τομέας Απρ. 2026 Μάι. 2026 Μεταβολή Μέσος όρος 2025 Βιομηχανία 109,2 113,9 +4,7 108,9 Κατασκευές 187,7 190,4 +2,7 164,2 Υπηρεσίες 112,8 110,6 −2,2 115,4 Λιανικό εμπόριο 105,6 104,5 −1,1 99,3 Καταναλωτική εμπιστοσύνη −54,7 −52,2 +2,5 −46,1

Δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών ανά τομέα — Απρίλιος vs Μάιος 2026

Παρά τη βελτίωση, ο ίδιος ο φορέας προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν και ενδεχομένως εντείνονται, με κρίσιμη παράμετρο την αβεβαιότητα για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.