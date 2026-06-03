IOBE: Οι επιχειρήσεις αισιοδοξούν, τα νοικοκυριά απελπίζονται…

Οι επιχειρήσεις αισιοδοξούν,
τα νοικοκυριά απελπίζονται
Το ελληνικό οικονομικό κλίμα ενισχύεται στις 107,5 μονάδες, την ώρα που η Ευρώπη μένει στάσιμη
Τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ανέβηκε για δεύτερο μήνα, αντλώντας ώθηση από τη Βιομηχανία και τις Κατασκευές. Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης παραμένει καθηλωμένος κοντά στις 93 μονάδες — το χαμηλότερο σημείο του τελευταίου έτους.
Σε αντίθεση με τη γενικότερη ευρωπαϊκή στασιμότητα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ενισχύθηκε τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες, από 105,8 τον Απρίλιο. Η βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών στη Βιομηχανία και στις Κατασκευές, καθώς και από την ήπια ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ το Λιανικό εμπόριο και οι Υπηρεσίες κινήθηκαν ελαφρά πτωτικά.
Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, αντίθετα, ο δείκτης διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, στις 93,7 και 93,5 μονάδες αντίστοιχα — επίπεδα που αποτυπώνουν την αδυναμία ανάκαμψης του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κλίματος μετά την υποχώρηση του Απριλίου. Από τις έξι μεγαλύτερες οικονομίες ο δείκτης ενισχύθηκε στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Πολωνία, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ υποχώρησε στην Ολλανδία.
|Περιοχή
|Ιαν.
|Φεβ.
|Μάρ.
|Απρ.
|Μάι.
|Μέσος όρος 2025
|Ελλάδα
|105,1
|107,6
|106,8
|105,8
|107,5
|107,4
|ΕΕ-27
|98,8
|97,8
|96,3
|93,4
|93,7
|95,8
|Ευρωζώνη
|99,0
|97,9
|96,3
|93,2
|93,5
|95,6
Οι τέσσερις τομείς: ισχυρή Βιομηχανία, κορυφωμένες Κατασκευές
Η εικόνα στους επιμέρους κλάδους είναι μικτή, αλλά κυριαρχείται από δύο ισχυρές ανοδικές δυνάμεις. Στη Βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών εκτοξεύτηκε στις 113,9 μονάδες (από 109,2), χάρη στη σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων για την παραγωγή των προσεχών μηνών — το σχετικό ισοζύγιο ανέβηκε στις +35 μονάδες. Σε επίπεδο βασικών αγαθών, τα Κεφαλαιουχικά αγαθά ξεχωρίζουν στις 131,2 μονάδες.
Στις Κατασκευές ο δείκτης σκαρφάλωσε στις 190,4 μονάδες, σαφώς πάνω από το περυσινό επίπεδο (164,3). Η ώθηση προήλθε αποκλειστικά από τα Ιδιωτικά έργα (213,0 μον.), ενώ τα Δημόσια έργα υποχώρησαν στις 136,9 μονάδες. Χαρακτηριστική παραμένει η έλλειψη εργατικού δυναμικού: πάνω από οι μισές κατασκευαστικές επιχειρήσεις (51%) την αναφέρουν ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας, ποσοστό που στα ιδιωτικά έργα φτάνει τα δύο τρίτα (67%).
Στον αντίποδα, το Λιανικό εμπόριο υποχώρησε οριακά στις 104,5 μονάδες, λόγω πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις, ενώ οι Υπηρεσίες κινήθηκαν ήπια πτωτικά στις 110,6 μονάδες, παρά την έντονη άνοδο στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία (125,2 μον., από 104,3).
|Τομέας
|Απρ. 2026
|Μάι. 2026
|Μεταβολή
|Μέσος όρος 2025
|Βιομηχανία
|109,2
|113,9
|+4,7
|108,9
|Κατασκευές
|187,7
|190,4
|+2,7
|164,2
|Υπηρεσίες
|112,8
|110,6
|−2,2
|115,4
|Λιανικό εμπόριο
|105,6
|104,5
|−1,1
|99,3
|Καταναλωτική εμπιστοσύνη
|−54,7
|−52,2
|+2,5
|−46,1
Παρά τη βελτίωση, ο ίδιος ο φορέας προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν και ενδεχομένως εντείνονται, με κρίσιμη παράμετρο την αβεβαιότητα για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.
Οι πιο απαισιόδοξοι της Ευρώπης: γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά μένουν στον πάτο της κατάταξης
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ελαφρά τον Μάιο, αλλά οι Έλληνες παραμένουν με διαφορά οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές ολόκληρης της ΕΕ — σε απόσταση πάνω από 20 μονάδων από τους επόμενους.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε στις −52,2 μονάδες, από −54,7 τον Απρίλιο. Ωστόσο, ακόμη και μετά τη βελτίωση, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με μεγάλη διαφορά από τους επόμενους: ακολουθούν η Ρουμανία (−32,1) και η Σλοβενία (−27,1). Στον αντίποδα της κατάταξης, η Μάλτα είναι η μοναδική χώρα με θετικό δείκτη (+8,7), δηλαδή με καταναλωτές που εκφράζουν ουσιαστική αισιοδοξία.
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εύγλωττη σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους: −18,2 μονάδες στην ΕΕ και −19,0 στην Ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, ο ελληνικός δείκτης βρίσκεται σχεδόν στο τριπλάσιο βάθος της απαισιοδοξίας σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή.
Όλοι οι επιμέρους παράγοντες κινήθηκαν ήπια προς το καλύτερο. Οι εκτιμήσεις για τα οικονομικά του νοικοκυριού τον τελευταίο χρόνο βελτιώθηκαν στις −53,4 μονάδες (από −55,1), με το 69% να εκτιμά επιδείνωση και μόλις το 1% βελτίωση. Παρόμοια, οι προβλέψεις για τα οικονομικά του νοικοκυριού το επόμενο 12μηνο υποχώρησαν στις −53,2 μονάδες, με το 67% να αναμένει επιδείνωση. Σαφώς πιο αρνητικές παραμένουν οι προβλέψεις για τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας (−58,1 μον.).
Η πιο αισθητή βελτίωση καταγράφηκε στην πρόθεση για μείζονες αγορές (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.), που ανέβηκε στις −44,2 μονάδες από −49,8, ενώ ενισχύθηκε ήπια και η πρόθεση για αποταμίευση (−71,0 από −74,9). Ως προς τις τιμές, το 74% των νοικοκυριών αναμένει άνοδο με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό — ένδειξη ότι ο πληθωρισμός παραμένει η κυρίαρχη ανησυχία στον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών.
Συνολικά, το δελτίο του Μαΐου σκιαγραφεί μια οικονομία δύο ταχυτήτων: από τη μία, επιχειρήσεις —κυρίως στη βιομηχανία και τις ιδιωτικές κατασκευές— που βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία· από την άλλη, νοικοκυριά που, παρά τις μικρές ανάσες, εξακολουθούν να αισθάνονται την πίεση του ακριβού κόστους ζωής εντονότερα από κάθε άλλο λαό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.