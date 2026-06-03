metlen:-Στις-26-Ιουλίου-η-καταβολή-μερίσματος-1-ευρώ/μετοχή

Tην Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, θα καταβληθεί το μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή στους κατόχους κοινών μετοχών της Metlen οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.,

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Tην Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, θα καταβληθεί το μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή στους κατόχους κοινών μετοχών της Metlen οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.,

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Στις 9 Απριλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή πρώτου και τελικού μερίσματος ύψους €1,00 ανά κοινή μετοχή για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το τελικό μέρισμα εγκρίθηκε από τους μετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. Το μέρισμα θα καταβληθεί την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, στους κατόχους κοινών μετοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 25 Ιουνίου 2026).

Μετά τη μείωση κεφαλαίου που τέθηκε σε ισχύ από την Εταιρεία στις 17 Νοεμβρίου 2025, η Εταιρεία δημιούργησε πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση αξίας στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του εγκεκριμένου τελικού μερίσματος.

Καθώς η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και για τους σκοπούς του Eλληνικού νόμου 4172/2013 και του Eλληνικού νόμου 5162/2024, το τελικό μέρισμα αναμένεται να αντιμετωπιστεί τόσο για σκοπούς Eλληνικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων όσο και για σκοπούς ελληνικού φόρου παρακράτησης ως επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, κάθε μέτοχος θα πρέπει να συμβουλευτεί τον προσωπικό του φορολογικό σύμβουλο σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση οποιουδήποτε ποσού λάβει από την Εταιρεία στη χώρα φορολογικής κατοικίας του.