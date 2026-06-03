SpaceX: Σχεδιάζει να ορίσει τιμή IPO στα 135 δολ/μετοχή – Στόχος το ποσό ρεκόρ των 75 δισ. δολ.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση ενόψει της παρουσίασής της σε επενδυτές, η εταιρεία σχεδιάζει να καθορίσει την τιμή της IPO στα 135 δολ./μετοχή, στοχεύοντας να συγκεντρώσει το ποσό ρεκόρ των 75 δισ. δολ.

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Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση ενόψει της παρουσίασής της σε επενδυτές, η SpaceX του Έλον Μασκ σχεδιάζει να καθορίσει την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στα 135 δολάρια ανά μετοχή, στοχεύοντας να συγκεντρώσει το ποσό ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, ανέφερε η πηγή στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. Στόχος της είναι η αποτίμηση να φτάσει τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν δύο άλλες πηγές στο Reuters.

H συγκεκριμένη στρατηγική δείχνει ότι η SpaceX ξεφεύγει από την παραδοσιακή διαδικασία IPO, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες συνήθως ανακοινώνουν ένα εύρος τιμών πριν προωθήσουν τις μετοχές κατά τη διάρκεια των roadshows.

«Από την άποψη της αποτίμησης, σίγουρα δεν είναι φθηνή», δήλωσε ο Φαμπιάν Γιπ, αναλυτής αγοράς στην IG International. «Οι επενδυτές πιστεύουν στις ελπίδες για εκθετική ανάπτυξη της εταιρείας στο μέλλον, δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη κερδοφόρα» τόνισε.

Οι κολοσσοί της Τεχνητής Νοημοσύνης, OpenAI και Anthropic PBC, επιδιώκουν να προχωρήσουν με τις δικές τους IPO ενώ η Alphabet αποκάλυψε την Δευτέρα τα σχέδιά της να πουλήσει μετοχές αξίας 80 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Η συμφωνία της SpaceX θα είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί ποτέ, υπερδιπλασιάζοντας τα 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε η Saudi Aramco το 2019.

Η εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων, δορυφόρων και Τεχνητής Νοημοσύνης του Μασκ αναμένεται να αποκαλύψει τους όρους της προσφοράς σήμερα, να ξεκινήσει την επίσημη εμπορική προώθηση στις 4 Ιουνίου και να ανακοινώσει την τιμή της ήδη από τις 11 Ιουνίου, ανέφερε το - News. Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να καθυστερήσει για λίγες μέρες.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αποτίμηση που θέλουν ακόμη και με πολύ γενναιόδωρους πολλαπλασιαστές», δήλωσε ο Vey-Sern Ling, διευθύνων σύμβουλος της Union Bancaire Privee. «Ωστόσο, το τρέχον περιβάλλον υποστηρίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και η αγορά έδινε πάντα στον Έλον Μασκ το πλεονέκτημα της αμφιβολίας».

Οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan Chase ηγούνται της προσφοράς της SpaceX μαζί με 18 άλλες τράπεζες.