wall-street:-Αρνητικό-άνοιγμα-με-φόντο-την-ανησυχία-για-τον-πληθωρισμό

Στα «κόκκινα» άνοιξε σήμερα, Τετάρτη (3/6), η Wall Street, με φόντο την άνοδο σε πετρέλαιο και ομόλογα, καθώς «φουντώνουν» οι ανησυχίες πως η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η ενδεχόμενη ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχίσουν να ενισχύουν τον πληθωρισμό.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 51.154,45 με απώλειες 0,30%, ο S&P 500 κινείται στις 7.594,94 με -0,20% και ο Nasdaq διαμορφώνεται πέριξ των 27.030,48, υποχωρώντας κατά 0,22%.

Στα επιμέρους, οι μετοχές της Palo Alto Networks ανέστρεψαν την αρχική ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας πτώση άνω του 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού νωρίτερα είχαν ενισχυθεί έως και 12%. Η μεταστροφή αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, οι μετοχές της KKR, της Blackstone και άλλων εταιρειών του κλάδου κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις στις ιδιωτικές αγορές.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση της Partners Group να επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις κεφαλαίων από ένα από τα επενδυτικά της ταμεία, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τους προβληματισμούς των επενδυτών για την αξία των περιουσιακών στοιχείων στον χώρο του private equity.

Στα μάκρο, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν σήμερα (3/6), δείχνοντας επιτάχυνση των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο, με τη δημιουργία 122.000 θέσεων εργασίας, έναντι 105.000 τον Απρίλιο. Αυτό προσφέρει μία ακόμη ένδειξη πως η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει σταθερή, ενώ τα στοιχεία της ADP αποδεικνύουν πως ο Μάιος ήταν ο ισχυρότερος μήνας για την απασχόληση από τον Ιανουάριο του 2025.

Σε άλλα νέα, το βλέμμα των traders παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, αλλά και στην ώθηση που δίνει στην αγορά η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wilmington Trust, Μέγκαν Σου, επισήμανε ότι εάν ο S&P 500 ολοκληρώσει και την τρέχουσα εβδομάδα με κέρδη, θα πρόκειται για τη δέκατη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, το μεγαλύτερο σερί θετικών εβδομαδιαίων επιδόσεων από το 1985.

Όπως ανέφερε στο CNBC, η δυναμική της αγοράς παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αισιοδοξία των επενδυτών και τη μεγάλη ζήτηση που δημιουργεί ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι η αγορά εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο μετά το τέλος της εταιρικής περιόδου αποτελεσμάτων, η οποία λειτούργησε ως σημαντικός θετικός καταλύτης για τις μετοχές.

Σύμφωνα με την ίδια, η θερινή περίοδος ενδέχεται να συνοδευτεί από περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

«Δεν προβλέπω κάποια απότομη αναστροφή της αγοράς, όμως θεωρώ λογικό να δούμε μια περίοδο σταθεροποίησης ή ακόμη και μια ήπια διόρθωση, συνοδευόμενη από αυξημένη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών», κατέληξε η Σου.