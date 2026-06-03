Wall Street Journal: Ρήγμα Τραμπ – Νετανιάχου για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Σημαντικές διαφωνίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπένιαμιν Νετανιάχου για την επόμενη ημέρα του πολέμου με το Ιράν αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παρά τον στενό συντονισμό που είχαν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι δύο ηγέτες εμφανίζονται πλέον να συγκρούονται για τους όρους τερματισμού της κρίσης, με τον Τραμπ να επιδιώκει διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη και τον Νετανιάχου να πιέζεται στο εσωτερικό του Ισραήλ για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια συνολική διπλωματική συμφωνία που θα διασφαλίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και έχει προκαλέσει τριγμούς στο εσωτερικό του κινήματος MAGA.

Αντίθετα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους στο Ισραήλ να εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, του σημαντικότερου περιφερειακού συμμάχου της Τεχεράνης.

Οι διαφορές αυτές ήρθαν στην επιφάνεια με αφορμή τον Λίβανο, καθώς το Ιράν φέρεται να έχει θέσει ως προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περιορισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι έντονες τηλεφωνικές συνομιλίες

Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι τη Δευτέρα ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν δύο ιδιαίτερα τεταμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ για μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επανειλημμένα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε πλήγματα κατά της Βηρυτού, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δεύτερη συνομιλία εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο Νετανιάχου επέμενε στη στρατιωτική δράση κατά της Χεζμπολάχ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τραμπ, εμφανώς εκνευρισμένος, φέρεται να ύψωσε τη φωνή του και να είπε στον Νετανιάχου ότι χωρίς τη στήριξη του Λευκού Οίκου «θα βρισκόταν στη φυλακή», αναφορά που συνδέεται με τη δίκη που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για υποθέσεις διαφθοράς.

Η εύθραυστη συμφωνία για τον Λίβανο

Οι αμερικανικές πιέσεις οδήγησαν τελικά σε μια προσωρινή συνεννόηση, σύμφωνα με την οποία η Χεζμπολάχ θα περιόριζε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ θα απέφευγε πλήγματα εναντίον της Βηρυτού.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, γεγονός που δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να κρατήσει διακριτές τις συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να συνδέσει τα δύο μέτωπα.

Οι πιέσεις που δέχεται ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι επιπτώσεις της κρίσης στις διεθνείς αγορές έχουν προκαλέσει ανησυχία στον Λευκό Οίκο, ενώ προσωπικότητες με επιρροή στον χώρο του MAGA, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά την αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.

Για τον λόγο αυτό, ο Τραμπ εμφανίζεται να αναζητά μια διπλωματική οδό εξόδου από τη σύγκρουση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων θα συνδεθεί αποκλειστικά με δεσμεύσεις του Ιράν για εγκατάλειψη των πυρηνικών δραστηριοτήτων του.

Η αντίδραση στο Ισραήλ

Η παρέμβαση Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να περιορίζει την ελευθερία κινήσεων της χώρας.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι το επεισόδιο έκανε το Ισραήλ να μοιάζει με «ένα πλήρως εξαρτημένο προτεκτοράτο».

Παράλληλα, το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο εξακολουθεί να θεωρεί το ιρανικό καθεστώς υπαρξιακή απειλή και εκφράζει φόβους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χαλαρώσουν την πίεση προς την Τεχεράνη πριν εξασφαλίσουν ουσιαστικές παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτή είναι η παράσταση του Τραμπ»

Παρά τις τριβές, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι δύο ηγέτες είχαν επιδείξει πρωτοφανή συνεργασία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού υποστήριξαν τις ισραηλινές επιχειρήσεις, ενώ αξιωματούχοι των δύο χωρών συνεργάστηκαν στενά στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, καθώς η Ουάσιγκτον μετατοπίζει πλέον το βάρος της στρατηγικής της προς μια διπλωματική διευθέτηση, οι διαφορές γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

«Αυτή είναι η παράσταση του Τραμπ. Δεν είναι η παράσταση του Νετανιάχου», σχολίασε ο πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών και ερευνητής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Τελ Αβίβ, Ντάνι Σιτρινόβιτς.