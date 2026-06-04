Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ – Ιράν – Απώλειες στην Ασία

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (4/6), παρόλο που οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνονται και παρότι το βράδυ της Τετάρτης συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,34% στις 623,26 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,56% στις 24,954.36 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC ενισχύεται 0,82% στις 8,216.87 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί 0,10% στις 10,322.69 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,78% στις 18,317.70 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,04% στις 50,053.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, οι μετοχές της Universal Music Group (UMG) υποχωρούν κατά 6%, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Pershing Square πούλησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς.

Ειδικότερα, η UMG ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι επαναγόρασε περισσότερες από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές που ανήκαν σε διάφορα επενδυτικά κεφάλαια της Pershing Square, αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το hedge fund του Μπιλ Άκμαν πούλησε τη συμμετοχή του στην UMG, αξίας άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκομίζοντας εκτιμώμενο κέρδος περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές του γαλλικού ομίλου Bolloré υποχωρούν επίσης κατά 1,6%. Η οικογένεια Bolloré, η οποία κατέχει συμμετοχή στην UMG, είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τη δισκογραφική εταιρεία να απορρίψει την πρόταση εξαγοράς της Pershing Square, υποστηρίζοντας ότι υποτιμούσε την πραγματική αξία της εταιρείας.

Αντίστοιχα, οι μετοχές της Nokia σημειώνουν πτώση 7,7% την Πέμπτη, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές καταγράφουν υποχώρηση παγκοσμίως, μετά από αρκετές συνεχόμενες ημέρες εντυπωσιακών κερδών για τον κλάδο.

Υποχώρηση στην Ασία

Παράλληλα, οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη οδήγησαν σε πτώση των ασιατικών χρηματιστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αναλυτικότερα, ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης με πτώση 1,84%, στις 8.639,41 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο άνω του 2,31%, κλείνοντας στις 1.049,73 μονάδες, καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά από τη χθεσινή αργία.

Στην Ιαπωνία τώρα, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,36%, στις 67.470,69 μονάδες, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, ο δείκτης Topix σημείωσε πτώση 1,11%, κλείνοντας στις 3.951,85 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή της SoftBank Group κατέγραψε απώλειες άνω του 10%, στο πλαίσιο της ευρύτερης υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών στην Ασία.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,88%, κλείνοντας στις 8.686,10 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 σημείωσε πτώση 0,69%, στις 4.904,75 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng σημείωσε απώλειες 1,53% στις 25,241.50 μονάδες.

Κλείνοντας, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 0,16% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 23,368.80 μονάδες.