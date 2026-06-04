Αραγτσί:-«Ο-πόλεμος-με-το-Ιράν-θα-τελειώσει-μόνο-όταν-τελειώσει-και-στον-Λίβανο»

Τη θέση ότι η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα χωρίς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Σε συνέντευξή του στο αραβικό δίκτυο Al Mayadeen, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, επαναλαμβάνοντας μια θέση που η Τεχεράνη προβάλλει σταθερά το τελευταίο διάστημα.

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Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί αμετάβλητη τη στάση της όσον αφορά τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Έχουμε την ίδια θέση όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και την ίδια θέση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε στη συνέντευξή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει εάν δεν σταματήσουν παράλληλα και οι επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο όρος του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, θέση που έχει προκαλέσει δυσκολίες στις αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με το Ιράν.

Ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης προϋποθέτει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ από τις αρχές Μαρτίου.

Η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού έγιναν μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο η Χεζμπολάχ θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας.

«Η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου»

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η επίλυση των εσωτερικών ζητημάτων του Λιβάνου πρέπει να προκύψει μέσα από εθνικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

«Ο κόσμος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να αποδυναμώσει την οργάνωση ή να εξοντώσει την ηγεσία της δεν είχαν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις αυτές κατέστησαν τελικά τη Χεζμπολάχ ισχυρότερη.

Υπόσχεση ιρανικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικής ιρανικής συνδρομής στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Λιβάνου μετά το τέλος των συγκρούσεων.

«Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες ανοικοδόμησης θα αρχίσουν μετά το τέλος του πολέμου. Φυσικά, ο λαός και η κυβέρνηση του Ιράν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους φίλους τους στον Λίβανο. Θα κάνουμε ασφαλώς ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λιβανικό λαό», δήλωσε.

Οι δηλώσεις Αραγτσί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονται τόσο στη διαχείριση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ όσο και στην αναζήτηση μιας βιώσιμης λύσης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στον Λίβανο.