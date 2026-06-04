«Ασπίδα» της Κομισιόν στις ευρωπαϊκές τράπεζες – Καθυστερεί τους κανόνες FRTB για να μην πάρει προβάδισμα η Wall Street

Τρίτη παράταση στους κανόνες για τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών – Στόχος της κίνησης αυτής είναι η προστασία των ευρωπαϊκών τραπεζών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό

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Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε αυτό που ελπίζει ότι θα είναι η τελική εναλλακτική λύση (workaround) για να προστατεύσει τα πιστωτικά της ιδρύματα από το να πληγούν προσωρινά από αυστηρότερους κανόνες για τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών (trading-book rules) σε σχέση με εκείνους που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές τους στη Wall Street.

Σύμφωνα με το -, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υιοθέτησε μια πρόταση που είχε σκιαγραφηθεί τον Απρίλιο, με σκοπό να εξουδετερώσει τον αντίκτυπο των τελευταίων μέτρων της Βασιλείας (Basel measures) στα κεφάλαια των τραπεζών μέχρι το 2030. Η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει επίσης ορισμένες δευτερεύουσες τεχνικές τροποποιήσεις, θα τεθεί τώρα σε περίοδο ελέγχου από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι λαμβάνει αυτά τα μέτρα «για να διασφαλίσει ότι ο τραπεζικός τομέας της Ε.Ε. επωφελείται από ισότιμους όρους ανταγωνισμού (level playing field) με τους διεθνείς ανταγωνιστές του». Στις ΗΠΑ, οι κανόνες έχουν αποδυναμωθεί και το χρονοδιάγραμμά τους παραμένει αβέβαιο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει τους αυστηρότερους από αυτούς πριν από το 2028 – έναν χρόνο μετά την τρέχουσα προθεσμία της Ε.Ε.

Οι μεταρρυθμίσεις στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών αποτελούν μέρος του τελικού πακέτου παγκόσμιων μεταρρυθμίσεων της μετα-κρίσης εποχής, το οποίο συμφωνήθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία πίσω στο 2017. Οι εποπτικές αρχές ήθελαν να περιορίσουν τη χρήση επιθετικών μοντέλων από τις τράπεζες, τα οποία υποτιμούσαν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους και μείωναν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι κανόνες για τον κίνδυνο αγοράς, γνωστοί ως «Θεμελιώδης Αναθεώρηση του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών» (Fundamental Review of the Trading Book – FRTB), αφορούν κυρίως μία ομάδα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών με επενδυτικές δραστηριότητες (trading operations), συμπεριλαμβανομένων της Deutsche Bank και της BNP Paribas.

Τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα έχουν επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας μόνιμης απαλλαγής από ορισμένα από τα μέτρα που εισάγει το νέο καθεστώς συναλλαγών, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αντισταθεί μέχρι στιγμής σε ουσιαστικές αλλαγές του πακέτου, φοβούμενες έναν «αγώνα δρόμου προς τον πάτο» (race to the bottom) με τους Αμερικανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Παρόλα αυτά, η Ε.Ε. θα μπορούσε να επανεξετάσει το ζήτημα στο διάστημα μεταξύ του τώρα και του 2030.

«Η απόφαση της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία τονίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της Ε.Ε. — ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές — έναντι ιδρυμάτων τρίτων χωρών», ανέφερε η ευρωπαϊκή αρχή την Πέμπτη.

Η Επιτροπή είχε καθυστερήσει την εφαρμογή του πακέτου τρεις φορές στο παρελθόν, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την υιοθέτησή του από τις ΗΠΑ. Εκείνες οι καθυστερήσεις, καθώς και αυτή που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, βασίστηκαν στις λεγόμενες «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» (delegated acts) των αρχικών κεφαλαιακών προτάσεων της Ε.Ε. και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούσαν νομοθετικές αλλαγές.

Οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα θα απαιτούσαν μια νέα νομοθετική πρόταση, μια διαδικασία που προϋποθέτει εκτενείς διαβουλεύσεις μεταξύ του εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε., των εθνικών ηγετών και του κοινοβουλίου του μπλοκ.