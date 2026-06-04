Γαλάζιες-αποστάσεις-από-το-«ακροδεξιός-ο-Σαμαράς»-του-Θεοχάρη:-«Να-αποφεύγονται-χαρακτηρισμοί»-είπε-ο-Μαρινάκης

Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

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Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.

«Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί. Μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα», σημείωσε.

Η δήλωση Θεοχάρη για Σαμαρά

Την ίδια ώρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους τόνους μετά τον χαρακτηρισμό του πρώην πρωθυπουργού ως «ακροδεξιού» από τον κ. Θεοχάρη, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τη συγκεκριμένη αναφορά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN, υπογράμμισε ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση πολιτικών «ταμπελών», τονίζοντας πως ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός που συνέδεσε τη θητεία του με την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής.

«Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και θα έλεγα να τις αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη Δικαιοσύνη και στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πρώην πρόεδρο της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργό με «πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία» και ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα σταθμίσει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε απόφαση λάβει ενδεχομένως να επηρεάσει περισσότερο τη δική του πολιτική εικόνα παρά τη Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί ακροδεξιάς.

«Δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός, με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι πολιτικές του θέσεις και το αφήγημά του δεν ταυτίζονται σήμερα με εκείνα της Νέας Δημοκρατίας.

- sofokleous10.gr

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