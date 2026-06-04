ΕΚΤΕΡ: Το ταμπλό βλέπει μια κατασκευαστική, η διοίκηση χτίζει κάτι μεγαλύτερο

Με κεφαλαιοποίηση 137,25 εκατ. ευρώ, ανεκτέλεστο έργων που έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, πρακτικά μηδενικό καθαρό δανεισμό και αναμενόμενη αναβάθμιση στην 7η τάξη εργοληπτικού πτυχίου, η ΕΚΤΕΡ βαδίζει στο 2026 μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με εκείνο που εξακολουθεί να αποτιμά το ταμπλό.

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Οι επενδυτές, θεσμικοί ή μη, συνήθως αναζητούν τρία βασικά χαρακτηριστικά: ορατότητα εσόδων, πειθαρχία στην κερδοφορία και ισχυρό ισολογισμό. Η ΕΚΤΕΡ εμφανίζει σήμερα και τα τρία.

Η χρήση του 2025 ολοκληρώθηκε με κύκλο εργασιών 95,5 εκατ. ευρώ, EBITDA 16,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο ανήλθε στο 22,03%, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 17,73%, ποσοστά που ξεχωρίζουν για τα δεδομένα της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς. Τα μεγέθη αυτά έχουν ήδη καταγραφεί. Εκεί όμως που στρέφεται πλέον η προσοχή των θεσμικών είναι στο πώς διαμορφώνεται η επόμενη διετία.

Το πρώτο σημείο αφορά το ανεκτέλεστο.

Στα τέλη του 2024 βρισκόταν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 είχε φτάσει τα 115 εκατ. ευρώ και στις αρχές του 2026 προσέγγισε τα 180 εκατ. ευρώ. Σήμερα έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται προς υπογραφή έργα που προσθέτουν περίπου 50 εκατ. ευρώ ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη ορατότητα εργασιών που προσεγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τη σημερινή χρηματιστηριακή της αξία.

Το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο θέμα είναι η 7η τάξη.

Η διοίκηση αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα διευρύνει αισθητά το εύρος των έργων που μπορεί να διεκδικήσει η εταιρεία, αυξάνοντας τη δεξαμενή των δημόσιων διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να συμμετέχει ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα νέο επιθετικό κύκλο ανάπτυξης του ανεκτέλεστου στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει pipeline με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.

Μόνο μέσα στο 2025 συμμετείχε σε 47 διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 συμμετείχε σε ακόμη 18 διαγωνισμούς ύψους 335 εκατ. ευρώ.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υποδηλώνει ότι το σημερινό ανεκτέλεστο δεν αποτελεί το τελικό επίπεδο δραστηριότητας που μπορεί να πετύχει η εταιρεία. Αντιθέτως, λειτουργεί ως βάση πάνω στην οποία επιχειρεί να χτίσει το επόμενο πεδίο ανάπτυξης.

Εξίσου σημαντική είναι η πολιτική επιλογής έργων.

Η διοίκηση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν επιδιώκει αύξηση κύκλου εργασιών με οποιοδήποτε τίμημα. Προτεραιότητα αποτελεί η ανάληψη έργων με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, επιλογή που εξηγεί γιατί τα περιθώρια της ΕΚΤΕΡ κινούνται αισθητά υψηλότερα από μεγάλο μέρος του κλάδου.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνδυαστεί με τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 55,7 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός παραμένει οριακός, μόλις 205 χιλιάδες ευρώ.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη δεν απαιτεί δυσανάλογη αύξηση επενδύσεων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται σε ισχυρό δίκτυο συνεργατών και υπεργολάβων, διατηρώντας χαμηλές ανάγκες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με το μέγεθος των έργων που εκτελεί.

Πέρα από την κατασκευή, η διοίκηση συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα τα επόμενα χρόνια. Η συμμετοχή στο ΣΔΙΤ των πέντε αστυνομικών διευθύνσεων, η ξενοδοχειακή δραστηριότητα μέσω του Summer Senses στην Πάρο, οι επενδύσεις ακινήτων και το νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων στην Αγία Παρασκευή προσθέτουν νέες πηγές εσόδων και διαφοροποιούν το επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου.

Η διοίκηση θεωρεί ότι η σημερινή οργανωτική δομή μπορεί να υποστηρίξει κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, επίπεδο περίπου τριπλάσιο από εκείνο της χρήσης 2025.

Στα 4,95 ευρώ ανά μετοχή, η αγορά αποτιμά μια εταιρεία με έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ελάχιστο καθαρό δανεισμό, αυξανόμενη παρουσία σε ΣΔΙΤ, τουρισμό και ακίνητα και μια αναβάθμιση που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το εύρος των έργων που διεκδικεί.

Το ερώτημα που θα απασχολήσει τους επενδυτές τους επόμενους μήνες δεν είναι τι πέτυχε η ΕΚΤΕΡ το 2025 αλλά ποια θα είναι η ΕΚΤΕΡ που θα εμφανιστεί το 2027.

Εδώ διαγραμματικά η μετοχή έχει διασπάσει ανοδικά την αντίσταση της ζώνης των 4,40 με 4,46 ευρώ και κατευθύνεται πρός τα 5,50 ευρώ υπό την πίεση του ανοδικού στροφέα “S”.

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June 4, 2026