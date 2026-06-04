Επίθεση-ΠΑΣΟΚ-στην-κυβέρνηση-για-τον-πληθωρισμό:-Ήρθε-και-η-ώρα-της-ομολογίας-αποτυχίας

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τον πληθωρισμό, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

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Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη «θλίψη» και την «οργή» για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας.

Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τα απανωτά ρεκόρ του πληθωρισμού στη χώρα μας στη μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Μόνο που δεν είναι δημόσιος σχολιαστής αλλά Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε στρατηγικά να αυξηθεί αυτή η εξάρτηση.

Είναι ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε οι φορολογούμενοι να πληρώσουν 1,5 δισ. για τη σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα της ΔΕΗ, την «Πτολεμαΐδα V», που σήμερα μετατρέπουν σε μονάδα φυσικού αερίου.

Όσο, δε, για το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη για τη συσχέτιση πληθωρισμού και Ταμείου Ανάκαμψης: Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να συγχέει τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με τους πόρους που έχουν περάσει πραγματικά στην οικονομία.

Η είσπραξη πόρων από το Ταμείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα χρήματα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά και τροφοδοτούν τη ζήτηση. Η Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την πραγματική αξιοποίηση των πόρων.

Αν ο υψηλός πληθωρισμός οφειλόταν κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που «πέφτουν στην οικονομία», τότε οι χώρες με μεγαλύτερη πραγματική απορρόφηση θα έπρεπε να εμφανίζουν και υψηλότερο πληθωρισμό. Τέτοια συσχέτιση δεν υπάρχει.

Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη».

- sofokleous10.gr

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