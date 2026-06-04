Επ.-Ανταγωνισμού:-«Πράσινο-φως»-για-απόκτηση-κοινού-ελέγχου-στην-sinokor-maritime

H συναλλαγή αφορά στην επιμέρους αγορά παροχής υπηρεσιών ελεύθερης θαλάσσιας μεταφοράς υγρού χύδην φορτίου, και ειδικότερα μεταφοράς υγρού χύδην φορτίου με δεξαμενόπλοια τύπου VLCC.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την από 04/06/2026 υπ’ αριθ. 914/2026 ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορά στη μετατροπή του ελέγχου επί της εταιρείας Sinokor Maritime από αποκλειστικό έλεγχο του κ. Ga-Hyun Chung σε από κοινού έλεγχο από την εταιρεία SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l., θυγατρική του Ομίλου MSC και τον ίδιο, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

H συναλλαγή αφορά στην επιμέρους αγορά παροχής υπηρεσιών ελεύθερης θαλάσσιας μεταφοράς υγρού χύδην φορτίου, και ειδικότερα μεταφοράς υγρού χύδην φορτίου με δεξαμενόπλοια τύπου VLCC. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δραστηριοποιείται επί του παρόντος η εταιρεία-στόχος Sinokor Maritime, ενώ αναμένεται να εισέλθει και ο Όμιλος MSC.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τόσο ως προς τη συνολική χωρητικότητα (DWT) σε δεξαμενόπλοια τύπου VLCC όσο και ως προς τον αριθμό δεξαμενοπλοίων τύπου VLCC, έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις συνθήκες ανταγωνισμού και συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.