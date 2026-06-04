ΕΤΜΕ:-Ολοκλήρωσε-με-επιτυχία-τις-Δοκιμές-Αποδοχής-και-Επίδειξης-Δυνατοτήτων-της-πλατφόρμας-«Πανόπτης»

Σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της μη επανδρωμένης θαλάσσιας πλατφόρμας επιτήρησης, με δοκιμές σε πραγματικό θαλάσσιο περιβάλλον και απομακρυσμένο έλεγχο από Επίγειο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ΕΤΜΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δοκιμές Αποδοχής και Επίδειξης Δυνατοτήτων (Site Acceptance Tests – SAT) της πρωτότυπης μη επανδρωμένης θαλάσσιας πλατφόρμας USSPS Πανόπτης, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος, με την ΕΤΜΕ να έχει τον ρόλο του συντονιστή, αρχής σχεδίασης και Original Equipment Manufacturer (OEM) για τα ναυτικά συστήματα.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν όσο η πρωτότυπη πλατφόρμα ήταν ανεπτυγμένη στη θάλασσα και εστίασαν στην επίδειξη βασικών δυνατοτήτων απομακρυσμένου ελέγχου, θαλάσσιας επιτήρησης, λήψης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και συνεργασίας με μη επανδρωμένα μέσα.

Στο πλαίσιο της επίδειξης, πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένος έλεγχος των τακτικών φορτίων της πλατφόρμας, όπως ραντάρ και ηλεκτρο-οπτικά/υπέρυθρα συστήματα, μέσω του ειδικού συστήματος C5ISTAR της NAVAL Group, εγκατεστημένου σε Κέντρο Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας τοπικής τακτικής εικόνας επίγνωσης κατάστασης γύρω από την πλατφόρμα.

Παράλληλα, δοκιμάστηκε η απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργικής και δομικής κατάστασης της πλατφόρμας, καθώς και η λήψη σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών και επιχειρησιακών δεδομένων, όπως δεδομένα καιρού, ανέμου, θάλασσας και συστημάτων αυτοπροστασίας. Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω του Integrated Platform Management System (IPMS), εγκατεστημένου στο Επίγειο Κέντρο Επιχειρήσεων, παρέχοντας στους απομακρυσμένους χειριστές ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία και το περιβάλλον της πλατφόρμας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συνεργασία με μη επανδρωμένα μέσα, μέσω απομακρυσμένου ελέγχου επιλεγμένου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), το οποίο μπορεί να επιχειρεί από και γύρω από την πλατφόρμα για την επέκταση της εμβέλειας επιτήρησης, μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα από τις κάμερες επιτήρησης στο Επίγειο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα «Πανόπτης» έχει σχεδιαστεί ως μια μη επανδρωμένη ημι-σταθερή θαλάσσια πλατφόρμα επιτήρησης, με στόχο την υποστήριξη αποστολών θαλάσσιας επιτήρησης, προστασίας κρίσιμων υποδομών, συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και ενίσχυσης της επιχειρησιακής επίγνωσης σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύνθετων, διαλειτουργικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη θαλάσσια επιτήρηση. Το πολυεθνικό κονσόρτσιουμ του έργου απαρτίζεται πέραν της ΕΤΜΕ, από τις εταιρείες και τους φορείς Applied Intelligence Analytics Limited, Cyprus Research and Innovation Center Ltd, Foundation for Research and Technology Hellas, Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, Naval Group SA, Navantia S.A. S.M.E., Prolexia SARL, Multimedia Workshop PLC, Sener Aeroespacial S.A., SignalGeneriX Limited, SMST Designer & Constructors B.V., Techlam SAS, Tecnobit SLU και Unmanned Teknologies Applications S.L., αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το εύρος της συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ. Το έργο χρηματοδοτηθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο.