Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Εύλογη η αγωνία στις Πανελλαδικές – 5.500 εκπαιδευτικοί το καλοκαίρι

Για καλό ξεκίνημα όσον αφορά τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις μίλησε στον ΣΚΑΪ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

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Ανέφερε ότι η διαβάθμιση στη δυσκολία των θεμάτων, οι οποίες εφαρμόζονται από ανεξάρτητες επιτροπές εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογηθούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές, ανάλογα το εύρος των σχολών στις οποίες στοχεύουν.

«Όλοι περάσαμε μια τέτοια διαδικασία. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή» τόνισε, κάνοντας παράλληλα εκτεταμένη αναφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.

Για τη νέα τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, ανέφερε ότι «λαμβάνουμε περίπου 120 με 160 τηλεφωνήματα τις πρώτες μέρες», κυρίως σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο.

Επισημαίνει και την πρόταση για την εκπόνηση ενός πορίσματος από μια ανεξάρτητη επιτροπή άνω των 100 εκπαιδευτικών, που αναμένεται τον Νοέμβριο, για το πως θέλουμε να είναι το σχολείο, «για να δώσουμε στο μέλλον έναν εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να μην είναι οι πανελλαδικές αυτό που ξέραμε, που δώσαμε και εμείς, που δίνουν και τα παιδιά μας, ο μοναδικός τρόπος για να μπεις. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί, γιατί θέλω και κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα το επιθυμούσα αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει μια πολιτική συνέχεια».

Για τον συνολικό αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στα σχολεία, δήλωσε ότι παρά τα βήματα προόδου χρειάζεται κι άλλη ενίσχυση, καθότι πολλές φορές εξαντλούνται οι πίνακες, και πρέπει να καλυφθούν οι πολλαπλές ανάγκες των μαθητών.

«Το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς, πέρσι το καλοκαίρι ήταν 10.000. Αλλά θα γίνουν και εκ νέου προσλήψεις αναπληρωτών».

Τόνισε παράλληλα και την «σημαντική αύξηση» των παιδιών στα επαγγελματικά λύκεια, η οποία έχει φτάσει το 27% τα τελευταία χρόνια.

- sofokleous10.gr

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