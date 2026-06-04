Η-Ευρωπαϊκή-Ένωση-εντείνει-τις-πιέσεις-προς-την-Κίνα-για-το-διογκούμενο-εμπορικό-έλλειμμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις διαπραγματευτικές της προσπάθειες με την Κίνα, καθώς η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον και επιδιώκουν μια πιο ουσιαστική συζήτηση με το Πεκίνο για την εξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων.

Το μήνυμα αυτό μετέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με τον Κινέζο εκπρόσωπο για εμπορικά ζητήματα, Λι Τσενγκάνγκ. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη να ενταθούν οι συνομιλίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες που καταγράφονται στις διμερείς οικονομικές σχέσεις.

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Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μάλιστα έκανε αναφορά στην προσέγγιση που ακολούθησαν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διαβουλεύσεις τους με την Κίνα. Σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε, προηγήθηκαν πολλοί γύροι επαφών πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, γεγονός που, κατά την άποψή του, συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου πλαισίου διαλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτείται αντίστοιχη ένταση στις διαπραγματεύσεις ΕΕ – Κίνας, καθώς τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι το εμπορικό χάσμα διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς. Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο πλευρών ανήλθε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ το περασμένο έτος, έναντι 312 δισεκατομμυρίων ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι πρώτοι μήνες του 2026 κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση.

Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή ατζέντα τις επόμενες εβδομάδες. Οι ηγέτες των κρατών-μελών θα εξετάσουν το ζήτημα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα μέσα Ιουνίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κινεζική βιομηχανική υπερπαραγωγή και στις κρατικές επιδοτήσεις που, σύμφωνα με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

Παράλληλα, το θέμα θα απασχολήσει και τη σύνοδο των ηγετών της G7 που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι προκλήσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη παρουσία κινεζικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως, δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Χώρες όπως η Γαλλία τάσσονται υπέρ πιο δυναμικών παρεμβάσεων, προωθώντας νέες εμπορικές έρευνες και πρόσθετα εργαλεία προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Αντίθετα, κράτη με ισχυρούς εξαγωγικούς δεσμούς με την Κίνα, με προεξάρχουσα τη Γερμανία, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά, προκρίνοντας τη συνέχιση του διαλόγου και αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εμπορική αντιπαράθεση.

Το Πεκίνο έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενα νέα περιοριστικά μέτρα σε βάρος κινεζικών προϊόντων δεν θα μείνουν αναπάντητα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σέφτσοβιτς επιχειρεί να διαμορφώσει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή που θα συνδυάζει τη διεκδίκηση αλλαγών με τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Όπως τόνισε, η επιδίωξη των Βρυξελλών δεν είναι η κλιμάκωση της έντασης, αλλά η εξεύρεση πρακτικών λύσεων που θα αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των κρατών-μελών χωρίς να οδηγήσουν σε εμπορικό πόλεμο.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αναμένεται να γίνει στις επαφές που θα έχει στις Βρυξέλλες με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου, Ουάνγκ Ουεντάο. Εκεί θα επιχειρηθεί να τεθεί ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση των εμπορικών ανισορροπιών που απασχολούν πλέον σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Politico