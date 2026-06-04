Η μάχη των διαδρομών: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν ξαναχαράζει τον ενεργειακό χάρτη του Κόλπου

Για δεκαετίες, ολόκληρος ο ενεργειακός χάρτης του Περσικού Κόλπου συνέκλινε σε ένα και μοναδικό σημείο συμφόρησης: τα στενά του Ορμούζ, το θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διακινούνταν κάποτε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ήταν ταυτόχρονα η ζωτική αρτηρία και η μεγαλύτερη ευπάθεια της περιοχής — ένα σημείο που το Ιράν επί χρόνια απειλούσε να αποκλείσει, χωρίς όμως ποτέ να το πράξει. Ο πόλεμος με την Τεχεράνη άλλαξε άρδην αυτό το δεδομένο. Με την απειλή να έχει μετατραπεί σε πράξη, οι πετρελαιοπαραγωγικές δυνάμεις του Κόλπου τρέχουν πλέον να χαράξουν εναλλακτικές διαδρομές που παρακάμπτουν εξ ολοκλήρου τα στενά του Ορμούζ.

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Σε όλη την περιοχή, κυβερνήσεις διοχετεύουν δισεκατομμύρια σε νέους πετρελαιαγωγούς, σιδηροδρομικούς διαδρόμους και κόμβους αποθήκευσης ενέργειας με στόχο να αφήσουν πίσω τους το επικίνδυνο πέρασμα. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για μία από τις πιο μόνιμες παρακαταθήκες της σύγκρουσης — και είναι μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης του εφοδιαστικού χάρτη του Κόλπου, που στρέφει το εμπόριο προς οδικές μεταφορές, σιδηρόδρομο και νέα λιμάνια.

«Η κληρονομιά της κρίσης θα είναι η κατασκευή υποδομών που θα παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ», σημειώνει ο Hamad Hussain, οικονομολόγος εμπορευμάτων στην εταιρεία ερευνών Capital Economics, με έδρα το Λονδίνο. Όπως εξηγεί, η απειλή που για χρόνια κρεμόταν πάνω από την περιοχή —το ενδεχόμενο δηλαδή να φράξει το Ιράν το πέρασμα— έχει πλέον υλοποιηθεί, και το «τζίνι βγήκε από το μπουκάλι». Με άλλα λόγια, μόλις ξέσπασε το ταμπού, δεν υπάρχει επιστροφή στην ψευδαίσθηση ασφάλειας που υπήρχε προηγουμένως.

Η παράκαμψη που ήρθε για να μείνει

Το κρισιμότερο στοιχείο αυτής της στροφής είναι ότι φαίνεται μη αναστρέψιμη. Ακόμη κι αν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη καταλήξουν σε συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος και την επανεκκίνηση των θαλάσσιων εξαγωγών, η μετάβαση προς ένα δίκτυο με πολλαπλές εξόδους δεν πρόκειται να ανατραπεί. Ο λόγος είναι απλός: η σύγκρουση απέδειξε, κατά αξιωματούχους και αναλυτές, ότι τα ισχυρά σχέδια έκτακτης ανάγκης δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Δύο παραδείγματα το έδειξαν έμπρακτα. Η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να εξάγει πετρέλαιο μέσω ενός μέχρι πρότινος υποχρησιμοποιούμενου εφεδρικού αγωγού κατέδειξε τη στρατηγική αξία ενός έτοιμου σχεδίου Β. Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ εγκαινίασαν δικά τους σχέδια επέκτασης αγωγών. Όταν η εναλλακτική διαδρομή αποδεικνύεται ότι σώζει τις εξαγωγές σε στιγμή κρίσης, η λογική της επένδυσης παύει να αμφισβητείται.

Το διακύβευμα, εξάλλου, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του ίδιου του Κόλπου. Η παράκαμψη ενός περάσματος από το οποίο διακινούνταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια φτάνει με ασφάλεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη — με προεκτάσεις στις τιμές, στα ασφάλιστρα ναυτιλίας και στη γεωπολιτική ισορροπία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Όπως παρατήρησε ο Sultan Al Jaber, υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και επικεφαλής του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Adnoc, σε πρόσφατο φόρουμ του Atlantic Council, η σύγκρουση κατέδειξε ότι υπερβολικά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας εξακολουθεί να διέρχεται από ελάχιστα σημεία συμφόρησης. Αυτό, πρόσθεσε, ωθεί πλέον το Άμπου Ντάμπι να επιταχύνει τα σχέδια παράκαμψης. «Η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά πια μόνο την ικανότητά σου να συνεχίζεις να παράγεις», τόνισε. «Αφορά διαδρομές, πρόσβαση, αποθήκευση και εφεδρεία». Η φράση συμπυκνώνει τη νέα δόγμα της περιοχής: η παραγωγική ισχύς δεν αρκεί χωρίς εξασφαλισμένη οδό προς την αγορά.

Το πέρασμα παραμένει το φθηνότερο — αλλά παύει να είναι όπλο

Οι αναλυτές σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Παραμένουν η πιο οικονομική οδός εξαγωγών και πιθανότατα θα ξαναχρησιμοποιηθούν εντατικά μόλις ανοίξουν. Η παράκαμψή τους απαιτεί χρόνο, χρήμα και λεπτή διασυνοριακή διπλωματία. Οι προτεινόμενες νέες διαδρομές του Ιράκ, για παράδειγμα, προϋποθέτουν όχι μόνο νέους αγωγούς, αλλά και συμφωνίες με την Ιορδανία, τη Συρία ή την Τουρκία για θέματα ασφάλειας, διέλευσης και δικαιωμάτων εξαγωγής — ένα διπλωματικό παζλ που από μόνο του μπορεί να καθυστερήσει τα έργα για χρόνια.

Η ουσία, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο κόστος αλλά στη στρατηγική. Η κατασκευή εναλλακτικών διαδρομών αφοπλίζει τα στενά ως μέσο πίεσης, υποστηρίζει ο Robin Mills, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής Qamar Energy, με έδρα το Ντουμπάι. «Μόλις αποκτήσεις την παράκαμψη, μειώνεις την απειλή ενός νέου αποκλεισμού», σημειώνει. Φτάνεις, εξηγεί, σε σημείο όπου θα ήταν ανώφελο για τους Ιρανούς να φράξουν το πέρασμα, αφού δεν θα διέκοπταν ουσιαστικά τίποτα και απλώς θα απομόνωναν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η λογική αυτή μετατρέπει τις υποδομές σε μορφή αποτροπής: όσο περισσότερες οι έξοδοι, τόσο μικρότερη η διαπραγματευτική αξία της απειλής της Τεχεράνης.

Τι αλλάζει ήδη στο έδαφος

Η στροφή προς εναλλακτικές διαδρομές δεν είναι θεωρητική — είναι ήδη ορατή στο έδαφος.

Η Σαουδική Αραβία λειτουργεί σήμερα τον αγωγό East-West στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια πριν τον πόλεμο. Πρόκειται για εντυπωσιακό τριπλασιασμό της ροής μέσω της εναλλακτικής οδού. Ο αγωγός δεν είναι νέος: είχε τεθεί σε λειτουργία στη δεκαετία του 1980, κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, όταν είχαν σημειωθεί επιθέσεις σε πλοία μέσα στο πέρασμα — γεγονός που υπενθυμίζει ότι η τρωτότητα των στενών δεν είναι καινούργια ανακάλυψη. Όπως επισημαίνει ο Mills, ενώ ο αγωγός μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, το Ριάντ χρειάζεται παράλληλα να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξαγωγών —δεξαμενές αποθήκευσης και αντλίες φόρτωσης— στο λιμάνι Yanbu της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε να μπορέσει να απορροφήσει τη μεγαλύτερη ροή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατάφεραν να εκτρέψουν μέρος των εξαγωγών τους μέσω αγωγού προς τη Fujairah, στρατηγικό λιμάνι που βρίσκεται εκτός των στενών του Ορμούζ. Τον Μάιο, το Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τα σχέδια για έναν δεύτερο αγωγό στην ίδια διαδρομή, ο οποίος θα διπλασιάσει την εξαγωγική δυναμικότητα έως το 2027. Για τα Εμιράτα, το έργο έχει βαθύτερη σημασία: ακολουθεί την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ τον προηγούμενο μήνα, μια κίνηση που υπαγορεύτηκε εν μέρει από τη φιλοδοξία τους να αντλούν περισσότερο πετρέλαιο, ελεύθερα από τις ποσοστώσεις του καρτέλ. Πέρα από την παράκαμψη του περάσματος, λοιπόν, η νέα διαδρομή δίνει στο Άμπου Ντάμπι τη δυνατότητα να διευρύνει τις εξαγωγές του και να αμφισβητήσει ευθέως την κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας ως κορυφαίας πετρελαϊκής δύναμης της περιοχής — μια εσωτερική αντιπαλότητα του Κόλπου που εντείνεται.

Τα Εμιράτα δεν στηρίζονται μόνο στους αγωγούς. Αξιοποιούν παράλληλα το εμπορικό τους δίκτυο και τη στρατηγική αποθήκευσης: η Adnoc, σύμφωνα με τον Al Jaber, έχει εξασφαλίσει πρόσθετες προμήθειες για τους Ασιάτες πελάτες της και επεκτείνει και ανεφοδιάζει τα αποθέματα πετρελαίου ως ανάχωμα απέναντι σε μελλοντικά σοκ.

Το Ομάν, από την πλευρά του, εκμεταλλεύεται την προνομιακή γεωγραφία του, προβάλλοντας τα λιμάνια του στον Κόλπο του Ομάν —δηλαδή πέρα από τα στενά του Ορμούζ— ως κόμβους αποθήκευσης και εξαγωγής πετρελαίου. Η ίδια η θέση της χώρας, εκτός του περάσματος, τη μετατρέπει σε φυσικό καταφύγιο για ροές που θέλουν να αποφύγουν το ρίσκο.

Πέρα από τους αγωγούς, τα κράτη του Κόλπου συζητούν και την επιτάχυνση ενός μακροχρόνια σχεδιασμένου σιδηροδρομικού έργου που θα συνδέει τις χώρες της περιοχής. Μια τέτοια γραμμή θα προσέφερε άλλη μια διέξοδο για τη μεταφορά καυσίμων και εμπορευμάτων μακριά από τα στενά. Ο σιδηρόδρομος, ωστόσο, έχει σαφή όρια: σύμφωνα με την Capital Economics, μπορεί να διακινήσει σαφώς μικρότερες ποσότητες πετρελαίου από τους αγωγούς ή τα πλοία, οπότε λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως πλήρης αντικαταστάτης.

Οι παγίδες της απεξάρτησης

Παρά τη δυναμική, η απεμπλοκή από τα στενά του Ορμούζ απέχει πολύ από το να είναι απλή υπόθεση — και οι περιορισμοί είναι ουσιαστικοί.

Πρώτον, οι χερσαίοι αγωγοί δεν είναι άτρωτοι. Παραμένουν ευάλωτοι σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη: ιρανικά drones έπληξαν τον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας τον Απρίλιο, ενώ η Τεχεράνη στόχευσε τον πετρελαϊκό κόμβο της Fujairah στα ΗΑΕ τον προηγούμενο μήνα. Η παράκαμψη του θαλάσσιου ρίσκου, δηλαδή, δεν εξαλείφει το ρίσκο — απλώς το μετατοπίζει στη στεριά.

Δεύτερον, ορισμένες κρίσιμες εξαγωγές —όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο— μπορούν να μετακινηθούν μόνο διά θαλάσσης, γεγονός που αφήνει ένα μέρος του ενεργειακού εμπορίου εγγενώς εκτεθειμένο στο πέρασμα.

Τρίτον, η κατασκευή νέων αγωγών είναι ένα εγχείρημα πολλών ετών και δισεκατομμυρίων δολαρίων, που απαιτεί όχι μόνο χάλυβα και μηχανική, αλλά και δικαιώματα γης, ασφάλεια, χρηματοδότηση και διπλωματικές συμφωνίες — ένα σύνθετο πλέγμα προϋποθέσεων που σπάνια ευθυγραμμίζεται γρήγορα.

Και όμως, η πολιτική βούληση στην περιοχή για τέτοιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σκληραίνει, εκτιμά η Cinzia Bianco, επισκέπτρια ερευνήτρια στο European Council on Foreign Relations. Θυμίζει ότι όταν Σαουδάραβες και Εμιρατινοί έκαναν τις πρώτες τους επενδύσεις σε αγωγούς παράκαμψης του περάσματος, τους έλεγαν ότι ήταν υπέρμετρα ακριβές και ουσιαστικά περιττές. Τελικά, καταλήγει, αποδείχθηκαν απολύτως δικαιωμένες. Είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία —ότι η «υπερβολική» προετοιμασία τελικά αποζημίωσε— που σήμερα γκρεμίζει τις τελευταίες αντιστάσεις απέναντι στο κόστος και ωθεί ολόκληρο τον Κόλπο να ξαναγράψει τον ενεργειακό του χάρτη.