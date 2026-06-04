Η-πολυτελής-κατοικία-στο-Μπρούκλιν-που-πωλείται-έναντι…-μετοχών-της-anthropic

Μετά το «δεχόμαστε και κάρτες», φαίνεται πως γεννιέται ένας νέος τρόπος διεκπεραίωσης των συναλλαγών: το «δεχόμαστε και μετοχές της Anthropic».

Αυτό δείχνει η περίπτωση ενός ιδιοκτήτη πολυτελούς κατοικίας στην περιοχή του Γουίλιαμσμπουργκ, στη Νέα Υόρκη.

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Το σπίτι, αξίας 5,99 εκατ. δολαρίων, έχει βγει στην αγορά προσφέροντας μια ασυνήθιστη επιλογή πληρωμής. Ο ιδιοκτήτης είναι πρόθυμος να δεχτεί bitcoin ή μετοχές της Anthropic, της εταιρείας που ανέπτυξε το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Claude. Η αξία της είναι περίπου στο 1 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για το τελευταίο παράδειγμα ιδιοκτητών σπιτιών που υιοθετούν ως νόμισμα τις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι περιουσίες που τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τα πάντα, από τις επενδύσεις έως τα ακίνητα.

Η ελκυστικότητα των μετοχών της Anthropic έχει προσαυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες καθώς η εταιρεία υπέβαλε πρόσφατα εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες δημόσιες εγγραφές των τελευταίων ετών.

«Κάθε γενιά έχει το δικό της όχημα δημιουργίας πλούτου. Για πολλούς ανθρώπους σήμερα, αυτό είναι οι ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της πολυτελούς κατοικίας στο Business Insider. «Η αναφορά στις μετοχές της Anthropic και στο bitcoin είναι ένας τρόπος αναγνώρισης αυτής της πραγματικότητας, ενώ παράλληλα υποδεικνύει ότι είμαστε ανοιχτοί σε δημιουργικές δομές συναλλαγών».

«Αν κάποιος έχει σταθεί αρκετά τυχερός ώστε να συμμετέχει σε μία από αυτές τις τάσεις και θέλει να ανταλλάξει ένα μέρος αυτής της θέσης με ακίνητα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητήσουμε», αναφέρεται επίσης στην δήλωση.

Η προθυμία αποδοχής μετοχών της Anthropic έρχεται πάντως μετά από αρκετές προσπάθειες πώλησης του ακινήτου μέσω πιο παραδοσιακών καναλιών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία, το σπίτι άλλαξε τελευταία φορά χέρια έναντι 4,17 εκατ. δολαρίων το 2016. Βγήκε ξανά στην αγορά τον Αύγουστο του 2025 για 6,5 εκατ. δολάρια, με την τιμή να πέφτει έκτοτε δύο φορές, σε λίγο κάτω από τα 6 εκατ. δολάρια, όπου και παραμένει.

Σύμφωνα με την Christine Blackburn, μία από τους μεσίτες του ακινήτου στο Μπρούκλιν, η ιδέα να δεχτεί μετοχές της Anthropic ως πληρωμή ήρθε στον ιδιοκτήτη αφού είδε μια παρόμοια καταχώριση στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Οι κτηματομεσίτες έχουν ήδη αναφέρει ότι ο πλούτος που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις αγορές κατοικίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές των οποίων η περιουσία έχει διογκωθεί κινούμενη παράλληλα με την πορεία εταιρειών όπως η Anthropic και η OpenAI, συμβάλλουν στον «πόλεμο» προσφορών και στην άνοδο των τιμών των πολυτελών κατοικιών.

Έτσι, τους τελευταίους μήνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαφημίζουν ότι οι προς πώληση κατοικίες μπορούν να αγοραστούν με μετοχές εταιρειών όπως η Anthropic και η OpenAI, στοιχηματίζοντας ότι οι μετοχές ιδιωτικών εταιρειών θα μπορούσαν τελικά να αποδειχθούν πιο πολύτιμες από τα μετρητά.