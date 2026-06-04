Ισχυρή ανάπτυξη, ανοιχτές πληγές: Tι λένε οι Βρυξέλλες για την ελληνική οικονομία;

Στις 3 Ιουνίου 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Έκθεση Χώρας για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η ετυμηγορία των Βρυξελλών είναι διφορούμενη αλλά σαφής: η ελληνική οικονομία βγήκε ισχυρότερη από την κρίση της πανδημίας, αναπτύσσεται διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ και αποκλιμακώνει το χρέος της — όμως η σύγκλιση παραμένει αργή, η παραγωγικότητα καθηλωμένη και τα διαρθρωτικά κενά βαθιά. Ένα πορτρέτο μιας χώρας που τρέχει, αλλά ξεκινά από πολύ πίσω. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

01 Μακροοικονομία Ισχυρή ανάκαμψη, αργή σύγκλιση: η Ελλάδα τρέχει, αλλά το 2008 παραμένει μακριά Το ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο της ΕΕ, η επενδυτική υστέρηση έχει μειωθεί στο μισό — και όμως το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ταχύτητα δεν αρκεί για γρήγορη ανάκτηση του χαμένου εδάφους. 2,1% Μέσος ετήσιος ρυθμός ΑΕΠ 2023–2025 1% Αντίστοιχος μ.ό. ΕΕ −14% ΑΕΠ 2025 έναντι κορύφωσης 2008 68,4% Κατά κεφαλήν εισόδημα ως % ΕΕ (PPS) «Η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε — αλλά όχι αρκετά γρήγορα για ταχεία σύγκλιση» Η εικόνα που σκιαγραφεί η Επιτροπή ξεκινά αισιόδοξα. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως την περίοδο 2023–2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που περιορίστηκε στο 1%. Για το 2026 η μεγέθυνση προβλέπεται στο 1,8%, τροφοδοτούμενη από επενδύσεις και κατανάλωση, και επιβραδύνεται στο 1,6% το 2027, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ενεργειακή κρίση αναμένεται να επιβαρύνει τη δραστηριότητα μέσα στο 2026. Ρυθμός μεγέθυνσης πραγματικού ΑΕΠ — Ελλάδα έναντι ΕΕ (%) Η διακεκομμένη γραμμή αποτυπώνει τον μέσο όρο της ΕΕ για την περίοδο 2023–2025 (1%). Τα στοιχεία 2026–2027 είναι προβλέψεις της Επιτροπής. Πίσω από τα ισχυρά ποσοστά, ωστόσο, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα. Παρά την εύρωστη πορεία, το πραγματικό ΑΕΠ παρέμενε το 2025 περίπου 14% κάτω από το ανώτατο επίπεδο του 2008. Το κατά κεφαλήν εισόδημα, μετρημένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έφτασε μόλις το 68,4% του μέσου όρου της ΕΕ — ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολείπεται ακόμη περισσότερο, στο 56,9%. Με μακροχρόνιο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται γύρω στο 1,5%, ελάχιστα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η σύγκλιση προβλέπεται αργή. Η αχτίδα φωτός έρχεται από τις επενδύσεις. Το επενδυτικό χάσμα έναντι της ΕΕ έχει μειωθεί στο μισό από το 2018: ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ ανέβηκε από 11,3% το 2018 στο 16,9% το 2025, με τις δαπάνες σε μηχανολογικό εξοπλισμό να ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2022. Παραμένει όμως κενό στις κατασκευές και — κρισιμότερα — στη διανοητική ιδιοκτησία, υστέρηση που υπονομεύει την καινοτομία και την παραγωγικότητα.

02 Δημοσιονομικά Το χρέος αποκλιμακώνεται, το πλεόνασμα αντέχει — αλλά οι πιέσεις δαπανών μεγαλώνουν Το δημόσιο χρέος υποχωρεί κατά περισσότερες από 40 μονάδες από την κορύφωση, παραμένει όμως το υψηλότερο της ΕΕ. Πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3,5% στηρίζουν την πορεία — τη στιγμή που η άμυνα και η στήριξη νοικοκυριών διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο. — ✦ — Η δημοσιονομική θέση της χώρας παραμένει στέρεη. Η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης άνω του 1% του ΑΕΠ και το 2024 και το 2025, με τα μέτρα βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης να στηρίζουν τα έσοδα. Το πλεόνασμα προβλέπεται να συρρικνωθεί στο 0,8% το 2026 και στο 0,6% το 2027 — όχι λόγω αδυναμίας, αλλά λόγω μόνιμων φοροελαφρύνσεων και στοχευμένων κοινωνικών μέτρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Κρίσιμο είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει πάνω από 3,5% του ΑΕΠ. Αυτή ακριβώς η δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με τον ευνοϊκό ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης και τη συνετή διαχείριση (περιλαμβανομένων πρόωρων αποπληρωμών), τροφοδοτεί τη μεγάλη ιστορία: το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, σχεδόν 43 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την προ-πανδημικής εποχής κορύφωση του 2018. Η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027. Παραμένει, ωστόσο, το υψηλότερο της Ένωσης — και μια λιγότερο ευνοϊκή μακροοικονομική συγκυρία θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό μείωσης. Δημόσιο χρέος ως % ΑΕΠ — τροχιά αποκλιμάκωσης Το 2018 αντιστοιχεί στην προ-πανδημικής εποχής κορύφωση. Τα στοιχεία 2026–2027 είναι προβλέψεις της Επιτροπής. Στον αντίποδα, οι πιέσεις δαπανών εντείνονται. Οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν από 2,2% του ΑΕΠ το 2024 σε 2,4% το 2025 και προβλέπεται να φτάσουν το 2,6% το 2026, με την ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής να παρέχει προσωρινή ευελιξία. Παράλληλα, η κυβέρνηση εισήγαγε προσωρινό πακέτο στήριξης περίπου 0,2% του ΑΕΠ (Απρίλιος–Μάιος 2026) για την ανάσχεση της εκτίναξης των τιμών καυσίμων που πυροδότησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, καθώς και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα έως το τέλος Ιουνίου 2026. Πίνακας 1 · Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, 2024–2027 (% ΑΕΠ) Μέγεθος 2024 2025 2026* 2027* Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης >1,0 >1,0 0,8 0,6 Πρωτογενές πλεόνασμα — >3,5 >3,5 >3,5 Δημόσιο χρέος — 146,1 140,7 134,4 Αμυντικές δαπάνες 2,2 2,4 2,6 — * Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

03 Ευρωπαϊκοί πόροι Το μοτέρ των ευρωπαϊκών πόρων: 24,6 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης ήδη στην οικονομία Το RRF έχει εκταμιεύσει τα δύο τρίτα του φακέλου του και προσθέτει σχεδόν 4,5% στο ΑΕΠ. Μαζί με τη συνοχή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην κορυφή της ΕΕ σε απορρόφηση — το ευρωπαϊκό χρήμα παραμένει ο βασικός μοχλός των δημόσιων επενδύσεων. Η οικονομική δραστηριότητα τροφοδοτείται διαχρονικά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με προεξάρχον το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το RRF αναμένεται να αυξήσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά σχεδόν 4,5% έναντι ενός σεναρίου χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις το 2026 — κυρίως μέσω επενδυτικής τόνωσης της ζήτησης, αλλά και με μακροπρόθεσμη ώθηση στο δυνητικό προϊόν. Απορρόφηση Ταμείου Ανάκαμψης — Ιούνιος 2026 Συνολικός φάκελος 35,95 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ). Έχουν εκταμιευθεί 24,6 δισ. ευρώ έπειτα από την ικανοποίηση 204 οροσήμων και στόχων. Έως τον Ιούνιο του 2026 είχαν εκταμιευθεί 24,6 δισ. ευρώ — το 68,5% της συνολικής κατανομής των 35,95 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ), έπειτα από την ικανοποιητική εκπλήρωση 204 οροσήμων και στόχων. Τα αποτυπώματα είναι ήδη ορατά: ο χρόνος αδειοδότησης ΑΠΕ συμπιέστηκε από τα 5 χρόνια στους 14 μήνες, προστέθηκαν πάνω από 7,5 GW νέας πράσινης ισχύος, ενώ το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ενεργοποιεί δάνεια έως 2 δισ. ευρώ για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Κύρια επιτεύγματα του σχεδίου ανάκαμψης Δικαιοσύνη: ανασχεδιασμός του δικαστικού χάρτη με ίδρυση, κατάργηση και ανακατανομή δικαστηρίων σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες.

ανασχεδιασμός του δικαστικού χάρτη με ίδρυση, κατάργηση και ανακατανομή δικαστηρίων σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες. Ψηφιακό κράτος: επέκταση e-υπηρεσιών (ανανέωση διπλωμάτων, δικαστικές αποφάσεις, ψηφιακές υπογραφές) και ενιαία πλατφόρμα φορολογικών υπηρεσιών.

επέκταση e-υπηρεσιών (ανανέωση διπλωμάτων, δικαστικές αποφάσεις, ψηφιακές υπογραφές) και ενιαία πλατφόρμα φορολογικών υπηρεσιών. Ενέργεια: πάνω από 7,5 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς με νέες διασυνδέσεις νησιών.

πάνω από 7,5 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς με νέες διασυνδέσεις νησιών. Υγεία: εθνική βάση ψηφιακού φακέλου υγείας, ανακαίνιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας και μονάδες διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Πέρα από το RRF, η πολιτική συνοχής παρέχει στη χώρα 20,5 δισ. ευρώ (25,7 δισ. με την εθνική συγχρηματοδότηση), ή 8,5% του ΑΕΠ του 2024 — από τις βασικότερες πηγές δημόσιων επενδύσεων. Έως τον Μάρτιο 2026 είχαν επιλεγεί έργα αξίας 82,6% της συνολικής κατανομής, ενώ περίπου 34.000 επιχειρήσεις είδαν εγκεκριμένα έργα τους. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση, η Ελλάδα κατατάχθηκε τρίτη στην ΕΕ (μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία), διοχετεύοντας 634 εκατ. ευρώ σε αμυντικές προτεραιότητες.

04 Ανταγωνιστικότητα Η αχίλλειος πτέρνα: παραγωγικότητα, δεξιότητες και το χάσμα από την Ευρώπη Οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ — με την παραγωγικότητα να μένει στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Χαμηλή Ε&Α, ελλείψεις δεξιοτήτων και ένα επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών συνθέτουν το πραγματικό αναπτυξιακό φρένο. «Το 80% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εμποδίζει τις επενδύσεις» Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της ευρωπαϊκής κριτικής. Η παραγωγικότητα της εργασίας άρχισε μεν να ανακάμπτει, παραμένει όμως στο 54,6% του μέσου όρου της ΕΕ — και αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο σε ολόκληρη την Ένωση. Πρόκειται για ένα μοντέλο που στηρίζεται στην ποσότητα της εργασίας, όχι στην αποδοτικότητά της. Η Ελλάδα έναντι του μέσου όρου της ΕΕ (ΕΕ = 100) Κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Εταιρική δαπάνη Ε&Α: 0,9% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 1,5% στην ΕΕ. Η εικόνα επιδεινώνεται στην καινοτομία: η εταιρική δαπάνη για Έρευνα & Ανάπτυξη αυξάνεται ταχέως, αλλά παραμένει στο 0,9% του ΑΕΠ έναντι 1,5% στην ΕΕ. Οι δεξιότητες των νέων που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, με τον δείκτη δεξιοτήτων του Cedefop να κατατάσσει την Ελλάδα 30ή στις 31 χώρες ως προς την αντιστοίχιση δεξιοτήτων. Δεν προκαλεί έκπληξη που το 80% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ως εμπόδιο στις επενδύσεις. Η χαμηλή «μη-κοστολογική» ανταγωνιστικότητα αποτυπώνεται στο επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, που υποχώρησε στο 5,7% του ΑΕΠ το 2025 αλλά παραμένει υψηλό. Η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας — τουρισμό και γεωργία — και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς οικονομίες κλίμακας και με περιορισμένη διεθνή έκθεση. Παράλληλα, τα «κόκκινα» δάνεια συνεχίζουν να βαραίνουν: οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διαχειρίζονταν στο τέλος του 2025 χρέος 80 δισ. ευρώ, ή 32,2% του ΑΕΠ.