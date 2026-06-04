Ισχυρό-διεθνές-ενδιαφέρον-για-την-mtis-στα-Ποσειδώνια-2026

Το περίπτερο της MTIS (Stand 1.105 | Hall 1) συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες, ναυτιλιακές εταιρείες, τεχνικούς διευθυντές, συνεργάτες και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

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Η MTIS, μέλος του Ομίλου QnR και του QnR Group Technology Ecosystem, ολοκληρώνει με ιδιαίτερη επιτυχία την παρουσία της στα Ποσειδώνια 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της θέση ως έναν από τους πλέον καινοτόμους παρόχους ναυτιλιακής τεχνολογίας και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Από την πρώτη ημέρα της έκθεσης, το περίπτερο της MTIS (Stand 1.105 | Hall 1) συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες, ναυτιλιακές εταιρείες, τεχνικούς διευθυντές, συνεργάτες και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών συναντήσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες, ενώ δρομολογήθηκαν νέες συνεργασίες, στρατηγικές συνέργειες και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της εταιρείας κατείχε το επίσημο λανσάρισμα του ARGOS – The AI Agent that never sleeps, το οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πελατών, συνεργατών και στελεχών της ναυτιλιακής αγοράς, αναδεικνύοντας μια νέα εποχή αλληλεπίδρασης με πλοία, στόλους και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του ARGOS προσέλκυσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια και σημαντικό ενδιαφέρον από στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, τεχνικούς διευθυντές και decision makers της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για νέες AI-driven προσεγγίσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας.

Powered by i-Platform®, το ARGOS αποτελεί μια νέα γενιά Maritime Operations Intelligence Agent που μετατρέπει τα δεδομένα πλοίων, αισθητήρων και επιχειρησιακών συστημάτων σε άμεση, αξιοποιήσιμη γνώση μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης. Με απλά λόγια, επιτρέπει στους χρήστες να «συνομιλούν» με το πλοίο τους και να λαμβάνουν άμεσα απαντήσεις, αναλύσεις και επιχειρησιακές εισηγήσεις σε πραγματικό χρόνο, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη ναυτιλία.

Υψηλή επισκεψιμότητα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, στρατηγικές συναντήσεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο AI Agent της MTIS επιβεβαίωσαν τη δυναμική της εταιρείας και τη ζήτηση της αγοράς για λύσεις που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρησιακή ευφυΐα και ναυτιλιακή τεχνογνωσία.

Παράλληλα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Ocean Intelligence Happy Hour της MTIS, το οποίο συγκέντρωσε πλήθος πελατών, συνεργατών και φίλων της εταιρείας. Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και δημιουργικό κλίμα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στη ναυτιλία, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, καθώς και το μέλλον της ψηφιακής μετάβασης του κλάδου.

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που καταγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική επιλογή του Ομίλου QnR να επενδύσει στον χώρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας, συνδυάζοντας maritime expertise, artificial intelligence και cyber-resilient technologies μέσα από ένα ενιαίο Holistic Technology Ecosystem, ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Με κεντρικό μήνυμα «Born in Greek Seas. Built for Global Waters.», η MTIS ανέδειξε στα Ποσειδώνια 2026 το όραμά της για μια νέα εποχή Maritime Intelligence, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα πραγματικού χρόνου και η επιχειρησιακή γνώση λειτουργούν ως ένα ενιαίο οικοσύστημα υποστήριξης της ναυτιλίας του μέλλοντος.

Η συμμετοχή της MTIS στα Ποσειδώνια 2026 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου QnR στον χώρο των Maritime Technologies, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και των λύσεων υψηλής επιχειρησιακής αξίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου σε στρατηγικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.