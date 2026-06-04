Κάρνεϊ:-Η-στρατηγική-για-την-ai-θα-βοηθήσει-στη-δημιουργία-250.000-θέσεων-εργασίας-και-σε-αύξηση-του-ΑΕΠ-του-Καναδά-κατά-3%

Ο Καναδάς παρουσίασε την Πέμπτη μια νέα στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως αναφέρει, θα βοηθήσει στη δημιουργία 250.000 θέσεων εργασίας έως το 2031 και περιλαμβάνει ένα νέο τεχνολογικό ταμείο ύψους 500 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (360,05 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια) για να βοηθήσει τις εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η στρατηγική, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους», ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας επενδύουν σημαντικά στην κατασκευή νέων εργαλείων που ελπίζουν ότι θα επεξεργάζονται γρήγορα πληροφορίες και θα αυξάνουν την ιστορικά χαμηλή παραγωγικότητα του Καναδά.

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Ορισμένα συμπεράσματα από τη στρατηγική που παρουσίασε ο Κάρνεϊ στο Τορόντο:

Η κυβέρνηση αναμένει ότι η στρατηγική θα αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας κατά 3%, απελευθερώνοντας σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά, καθώς η εμπορευματοποίηση και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε βασικούς τομείς αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Ο ψηφιακός τομέας του Καναδά απασχολεί επί του παρόντος περίπου 800.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά στο ΑΕΠ, με 150.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Καναδάς θα δημιουργήσει ένα Ταμείο Τεχνολογικής Ανάπτυξης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά για να βοηθήσει στη γεφύρωση του κεφαλαιακού χάσματος μεταξύ των καναδικών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων. Το ταμείο θα επιτρέψει επίσης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο σε καναδικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει μια πρωτοβουλία 500 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά από την Τράπεζα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Καναδά για να χρηματοδοτήσει την πρόσβαση σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τις καναδικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Καναδάς επανέλαβε τα σχέδιά του να εισαγάγει νέα νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, με στόχο την προστασία των πληροφοριών και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών, την καταπολέμηση των deep fakes και την ενίσχυση του ελέγχου των καταναλωτών επί των προσωπικών δεδομένων. Η κυβέρνηση θα επενδύσει επίσης 50 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για την παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης και τη διεξαγωγή διαφανών αξιολογήσεων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, δεν αποκαλύφθηκε χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των κανονισμών.