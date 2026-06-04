Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Έγκριση μερίσματος 13,87 ευρώ/ μετοχή – Στις 9 Ιουνίου η αποκοπή

Την αποκοπή μερίσματος χρήσης 2025, καθαρού ποσού 13,87 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής να ορίζεται η 9η Ιουνίου, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια.

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Την αποκοπή μερίσματος χρήσης 2025, καθαρού ποσού 13,87 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής να ορίζεται η 9η Ιουνίου, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του ορίσθηκε η 16η Ιουνίου.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

H ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοίνωσε σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.06.2026, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 14,60 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται, όπου απαιτείται, φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα Ευρώ 13,87 ανά μετοχή.

Από την 09.06.2026, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 10.06.2026 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 16.06.2026. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Security Athens (πρώην ATHEXCSD), η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 16η Ιουνίου 2027).

Μετά την 16η Ιουνίου 2027 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2025 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. +30-27210 69213).