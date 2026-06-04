Κόκκαλης:-Βεβαίως-υπάρχουν-συζητήσεις-με-την-ΕΛΑΣ-του-Τσίπρα,-είμαστε-στον-ίδιο-χώρο-πολιτικά

Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις μεταξύ του ιδίου και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής του κόμματος «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για υπέρβαση του κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο.

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Μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη» την απόφασή του να αποχωρήσει από τον κομματικό σχηματισμό ΚΟΣΜΟΣ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί μια ειλικρινή, ανανεωτική και ανασυγκροτητική προσπάθεια, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, η ανάγκη για συνεργασίες προκύπτει από ένα «πάνδημο πολιτικό αίτημα» για συνένωση δυνάμεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι η προσωπική του επιδίωξη δεν αφορά κάποια θέση ή αξίωμα, αλλά τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού προγραμματικού οράματος για «μια Ελλάδα πιο δίκαιη και πιο πράσινη».

Ο πρώην ευρωβουλευτής επιβεβαίωσε παράλληλα ότι υπάρχουν επαφές με την ΕΛ.Α.Σ., τονίζοντας πως οι δύο πλευρές κινούνται εδώ και χρόνια στον ίδιο πολιτικό χώρο.

«Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που χρόνια ακούμε, “καν’ τε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξετε κάτι που να μπορούμε να συμμετέχουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα που πιστεύουμε όλοι μαζί”. Τη γραμμή αυτή αγωνίας ήρθε να απαντήσει η νέα αυτή συμπαράταξη και για αυτό έχει αυτή τη θέση δημοσκοπικά», δήώσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκρότηση της ΕΛΑΣ επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη, δημιουργώντας μια παράταξη «πιο ανταγωνιστική πολιτικά, πιο ώριμη και πιο ικανή να διεκδικήσει την εξουσία», γεγονός που, όπως εκτίμησε, εξηγεί και τη δημοσκοπική της δυναμική, ενώ οδηγεί τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους.

- sofokleous10.gr

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