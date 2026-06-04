Κώτσηρας:-Μετατρέπουμε-την-ανάπτυξη-σε-έμπρακτη-στήριξη-για-κάθε-πολίτη

Σε σχέση με τις διατάξεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για ένα «πλέγμα εργαλείων» που στηρίζουν τους πολίτες οι οποίοι «θέλουν να είναι συνεπείς» και «έχουν ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας».

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Μετατρέπουμε την ανάπτυξη που έχει πετύχει η οικονομία σε έμπρακτη στήριξη κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου στην εκπομπή «News Room» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS.

Αναφερόμενος, καταρχάς, στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για μια «καλή μέρα για την ελληνική οικονομία». Όπως είπε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε εμπράκτως και επίσημα την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία όλα αυτά τα χρόνια, με τους κόπους του ελληνικού λαού και τη μέθοδο της ελληνικής κυβέρνησης. Αναγνώρισε ότι η χώρα μας πλέον δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες», γεγονός που σημαίνει «ότι πλέον μπορεί και κινείται σε ένα οικονομικό περιβάλλον ευρωπαϊκής κανονικότητας με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική. Αναγνωρίστηκαν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για την ψηφιοποίηση του κράτους και της φορολογικής διοίκησης, για τις επενδύσεις και για τη μείωση του χρέους, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία για τα πολλά επόμενα χρόνια, ώστε να μην μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές χρέη του παρελθόντος».

Σε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας και αξιοπιστίας, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο «το οποίο αφορά μία πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και μόνιμα μέτρα στήριξης για χαμηλοσυνταξιούχους, για οικογένειες με παιδιά και για ενοικιαστές».

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χορήγηση 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου – ένα μέτρο που αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά και το οποίο εντάσσεται στη «δομική επιλογή της κυβέρνησης για στήριξη των οικογενειών», όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, υπενθυμίζοντας ότι «στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από φέτος η κύρια μέριμνα και η κύρια στόχευση αφορούσε οικογένειες με παιδιά», καθώς η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνδέεται για πρώτη φορά με τον αριθμό των τέκνων.

Παράλληλα, αυξάνεται στα 300 ευρώ η ετήσια ενίσχυση που δίνεται κάθε Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους και αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια καλύπτοντας πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Επίσης, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων που λαμβάνει την επιστροφή ενοικίου, ενώ σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί που υπηρετούν στην περιφέρεια θα επιστρέφονται δύο ενοίκια, επισήμανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τόνισε: «Η καλή πορεία της οικονομίας και το καλό δημοσιονομικό περιβάλλον επιτρέπει στη χώρα μας να μπορεί να λαμβάνει μέτρα μόνιμης στήριξης».

Σε σχέση με τις διατάξεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για ένα «πλέγμα εργαλείων» που στηρίζουν τους πολίτες οι οποίοι «θέλουν να είναι συνεπείς» και «έχουν ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας». Σημείωσε δε ότι η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης λογαριασμού, θα βοηθήσουν στη ρευστότητα πολλών επιχειρήσεων.

«Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες και την αγωνία των πολιτών και προσπαθούμε χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον, βήμα βήμα, να στηρίζουμε κάθε πολίτη». «Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», υπογράμμισε, καταλήγοντας ο κ. Κώτσηρας.