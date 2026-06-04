Μόνο-αν-σκοτωθούν-Αμερικανοί-στρατιώτες:-Τι-λέει-ο-Τραμπ-σε-συνεργάτες-του-για-πιθανό-νέο-πόλεμο-με-το-Ιράν

Δεν έχει πρόθεση να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν νέο πόλεμο μεγάλης κλίμακας με το Ιράν, εκτός εάν η Τεχεράνη θεωρηθεί άμεσα υπεύθυνη για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών, έχει διαμηνύσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιωτικές συζητήσεις με τους στενούς του συνεργάτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκαλύπτει πτυχές της στρατηγικής του Λευκού Οίκου απέναντι στην εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

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Οι πηγές που επικαλείται η Journal, αναφέρουν πως ο Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται απρόθυμος να εμπλακεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, παρά την αύξηση της έντασης το τελευταίο διάστημα και τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο.

Οι πληροφορίες έρχονται στο φως σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών να στοχεύουν αμερικανικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου.

Η «κόκκινη γραμμή» του Τραμπ

Σύμφωνα με τη Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει ανώτερους συμβούλους του ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της εκεχειρίας μόνο στην περίπτωση που ενέργειες του Ιράν προκαλέσουν απώλειες στο αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι ο Τραμπ δείχνει διατεθειμένος να ανεχθεί περιορισμένες ανταλλαγές πυρών και σποραδικές επιθέσεις, αντί να προχωρήσει σε μια νέα στρατιωτική εκστρατεία μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει την κλιμάκωση της κρίσης, αποφεύγοντας παράλληλα έναν ευρύτερο πόλεμο που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

Νέες επιθέσεις δοκιμάζουν την εκεχειρία

Οι τελευταίες εξελίξεις ακολουθούν μία από τις πιο έντονες περιόδους συγκρούσεων από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, καθώς και κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, όπου αναφέρθηκε ένας νεκρός.

Οι επιθέσεις αυτές επανέφεραν τα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας και το κατά πόσο οι δύο πλευρές μπορούν να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση.

«Η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη»

Παρά τη νέα έξαρση της βίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

«Σε εκείνο το μέρος του κόσμου, εκεχειρία σημαίνει ότι πυροβολείς με πιο μετριοπαθή τρόπο», δήλωσε, υπονοώντας ότι ορισμένες περιορισμένες συγκρούσεις δεν είναι απρόσμενες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι υπό έλεγχο και ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται παρασκηνιακά. «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά σε κάτι άλλο και εκείνοι απάντησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αισιοδοξία για συμφωνία

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά. «Ακούω ότι οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν πολύ καλά», είπε, διατηρώντας αισιόδοξο τόνο παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

Οι στόχοι της Ουάσινγκτον

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις από την Τεχεράνη έχουν αυξήσει την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση και έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη αντοχή της εκεχειρίας.

Παρά τα εμπόδια, ο Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια ότι μια ευρύτερη συμφωνία παραμένει εφικτή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, θα οδηγήσει στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και θα εξαλείψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει μια συμφωνία, γεγονός που αποτυπώνει τη δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η αμερικανική κυβέρνηση μεταξύ της διατήρησης της εκεχειρίας και της προώθησης των ευρύτερων στρατηγικών της στόχων στην περιοχή.